Bộ ảnh múa Ballet đương đại dưới nước cực chất của Đỗ Hải Anh

Những shoot hình trừu tượng, đậm chất nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Kyanh Trần đã giúp cho vẻ đẹp tiềm ẩn của Quán quân “So You Think You Can Dance Vietnam” được thăng hoa qua dự án múa Ballet - đương đại dưới nước.
Bô ảnh không đơn thuần thể hiện những góc chụp độc đáo của nghệ thuật nhiếp ảnh mà nó còn ẩn chứa nhiều quan điểm sống mang triết lý nhân sinh cho dự án múa ballet đương đại của bộ ba nghệ sỹ Hải Anh- Khánh Chinh và Kỳ Anh.
Sau thành công với những bức ảnh biểu đạt ngôn ngữ hình thể và xúc cảm qua gương mang tên “The Reflection”, triển lãm tại “Art at the Park” tháng 11/2015, Kỳ Anh lại tiếp tục thổi hồn vào những bức ảnh qua “Dans l’eau” diễn tả nội tâm con người lên đến “cực đỉnh” của xúc cảm qua dòng nước.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, hình ảnh của nghệ sỹ múa Hải Anh và Khánh Chinh có những động tác phải thật mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng có lúc phải nương theo dòng nước để tay chân vẫn có thể uyển chuyển tạo hình. Những đường chuyển động của cơ thể, những đường sóng, những đường rẽ nước, bọt bong bóng nổi lên... , tất cả tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời”, nhiếp ảnh gia Kỳ Anh chia sẻ.
Chia sẻ về những ý tưởng tạo nên bộ ảnh nghệ thuật trừu tượng này, Hải Anh cho biết “Trước vòng xoáy của cuộc đời, con người cứ bị cuốn vào dòng chảy của xã hội, với guồng quay của những công
t? việc mưu sinh kiếm sống hàng ngày, nuôi sống bản thân và gia đình. Thời gian dần trôi, những cái đẹp lãng mạn, mơ mộng của những người sống vì nghệ thuật ngày càng giảm so với mức độ bận rộn của cuộc sống ngày càng hiện đại. Có một số người đã chọn cho mình số phận của những tảng đá lạnh lùng, sẵn sàng đương đầu, bất cần, bất tuân dẫu dòng chảy đó có như thế nào. Lại có những người chấp nhận buông xuôi, an phận mặc cho dòng chảy cuộc đời cứ đưa đẩy, trôi giạt như những chiếc lá, không biết đi đâu về đâu…”
Tồn tại đâu đó giữa dòng chảy ấy, có những nhóm người lại chọn cho mình một lối đi riêng như những chú cá lội ngựơc dòng. Họ không chống lại dòng nước dữ, nhưng cũng không buông xuôi phó mặc cuộc đời. Họ chọn cho mình cách hòa mình nương vào dòng nước, rồi tận dụng cơ hội, dù là nhỏ nhất để tìm ra con đường của riêng mình. Đó là những nhận định của diễn viên múa Khánh Chinh – diễn viên múa đã từng được giải đồng múa đương đại quốc tế KIMDC tại Hàn Quốc.
Khánh Chinh quan điểm rằng " Múa không chỉ đơn giản là những chuyển động cơ thể. Đối với tôi, múa là sự hòa quyện của từng động tác cùng với những dòng chảy cảm xúc bên trong tâm hồn của mỗi chúng ta". Những “con cá lội ngược dòng đó” đại diện cho những người yêu nghệ thuật như Hải Anh và Khánh Chinh (diễn viên trong bộ ảnh), và nhiếp ảnh gia Kỳ Anh. Không phản kháng, cũng không an phận phó mặc cuộc đời mà tìm cách nương theo, hoà mình và khéo léo di chuyển giữa làn nước hỗn độn ấy để tạo sự khác biệt làm nên những giá trị tuyệt đỉnh của nghệ thuật.
Sự nổi loạn trong những góc ảnh nhạt nhòa cùng dòng nước, đã phần nào chứng minh cho sự mạnh mẽ của nhóm người chọn lối đi riêng cho mình giữa vòng xoáy cuộc đời đầy những phong ba, thử thách.
Bộ ảnh “Dans L’eau” là những khoảnh khắc đẹp khởi đầu cho dự án múa với nước của biên đạo Đỗ Hải Anh hứa hẹn sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới. Cô thổ lộ rằng mình rất vui mừng khi được hợp tác với Khánh Chinh - người bạn thân nhất và bạn diễn “tâm đầu ý hợp” nhất của cô trong dự án múa lần này.
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