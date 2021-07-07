Bị mỉa mai lấy đại gia nên phải 'cố đẻ ra con trai', mẹ 4 con nổi tiếng VTV đáp trả thâm thúy khiến ai nấy 'cứng họng'

Màn đáp trả nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thúy của MC Minh Trang khiến những người có ý định châm biếm cô phải "tắt điện".

Người ta vốn có câu "nhiều con là nhiều của". Vậy nên, đối với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì việc sinh nhiều con không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Thế nhưng, với người nổi tiếng thì lại khác. Đôi khi, họ phải đối mặt với sự gièm pha của dư luận, đặc biệt là đối với những cô nàng may mắn được "gả vào hào môn". Mới đây, câu chuyện "sinh nhiều con" được MC Minh Trang, gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình như "Tuổi đời mênh mông", "Tạp chí MTV", "Bài hát Việt",.... chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của nhiều người.

Những dòng tâm sự chân thành của MC Minh Trang - Ảnh: FBNV Cô tâm sự: "Nhiều người bảo mình đang có 1 cuộc sống rất an nhàn và thảnh thơi, ngày ngày chỉ chơi cùng con với chụp ảnh quay clip post facebook. Nhiều người khác thì bảo mình lấy được đại gia, cứ ở nhà đẻ rồi lại đẻ, không phải lo lắng gì. Cá biệt có người bảo mình đẻ 4 đứa là vì cố đẻ cho ra con trai (chắc mọi người sợ chồng mình đại gia mà mình không đẻ được con trai thì mình phải ra đường mất). Thực ra thì công việc truyền hình hơn 15 năm nay đã dạy cho mình 1 điều, rằng không nên quá bận tâm những gì mọi người nói, mà hãy tự ngẫm nghĩ xem những gì mình làm có tử tế, chân thành, có gì phải hổ thẹn hay không. Nhưng thi thoảng mình cứ bị tò mò, nên ai gửi link gì nhóm nọ nhóm kia nói về mình mà mình cứ cất đi được 5 phút cuối cùng lại mở ra xem hehe. Mình đọc mấy thứ mọi người không quen biết hoặc chưa hiểu mình viết ra ấy, mình chỉ thấy hài hước chứ không buồn bực tức giận gì." Sau khi kết hôn với chồng đại gia, MC Minh Trang sinh 4 cô con gái - Ảnh: FBNV Được biết, Minh Trang hiện có 4 cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn. Sau khi lập gia đình, cô từ bỏ công việc full time tại VTV. Mặc dù vậy cô vẫn xuất hiện trên một số chương trình của VTV với tư cách MC lẫn khách mời. Những bài đăng trên mạng về vấn đề nuôi dạy con của cô được rất nhiều bà mẹ bỉm sữa quan tâm, bàn luận. Tuy nhiên, chính việc được hội chị em yêu quý đối với Minh Trang cũng là một áp lực. Bởi cô thường xuyên đối diện với những câu nói kém duyên kiểu như: "cưới được chồng đại gia, chỉ đẻ thôi không phải làm gì", "đẻ 4 đứa để cố được thằng con trai, giữ chân chồng",...

"Điều khiến mình sợ thực sự lại là khi đọc những lời khen tặng, ngưỡng mộ, tán dương, những dòng mọi người biến mình thành hot mom 3 đầu 6 tay, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hoa hậu thân thiện 24/7 và hình mẫu gì gì đó. Mình sợ lắm vì mình không giống như những hình ảnh đó và mình rất sợ phải gồng gắng và cố sức để trở thành thứ mà các bạn ngưỡng mộ. Thật đấy! Mình thà làm 1 bà mẹ mệt nhoài tối nhắm mắt đi qua căn bếp ngổn ngang để ngã uỳnh cái xuống giường nằm ngủ 1 giấc, hơn là lại cặm cụi thức đến nửa đêm loay hoay dọn rửa cho xứng với danh hiệu 3 đảm đang. Mình thà làm 1 bà mẹ gu thời trang nhàm chán, con cái mỗi đứa chục cái áo phông cùng kiểu khác màu, tất chục đôi như một, để đỡ mất thời gian chọn đồ, chia quần áo các kiểu. Mình thà làm 1 bà mẹ lười biếng, đặt 1 nồi cơm, hầm 1 nồi áp suất hổ lốn thịt với rau củ, bữa cơm 1 món có thể không nhiều thứ để gắp (ơ càng đỡ tốn công), ăn có thể không vui miệng, nhưng vẫn đủ chất, không chết đói và quan trọng nhất là mình không trở thành 1 bà mẹ gắt gỏng đầu bù tóc rồi trong bếp, nấu xong chán chả buồn ăn, hoặc con không ăn thì suy sụp tinh thần! Lúc nào mệt quá thì nghỉ, buồn thì khóc, khó quá thì bỏ qua. Làm người bình thường là sướng nhất". MC Minh Trang là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình- Ảnh: Internet Bên dưới tâm thư của MC Minh Trang, không ít bà mẹ cũng bàn luận xôn xao, gật gù đồng ý. Rõ ràng, người ta hay gán cho những bà mẹ quá nhiều trọng trách và danh hiệu, nhưng họ cũng như bất cứ ai, đều sẽ không hoàn hảo và có đôi chút khiếm khuyết.

Giai thoại về chồng MC Diễm Quỳnh, đến gặp sếp tương lai mới quyết chọn nghề cho vợ Được yêu mến trên truyền hình nhưng ít ai biết rằng, nếu không phải chính chồng MC Diễm Quỳnh chọn nghề giúp thì có lẽ hiện tại MC đã rẽ sang một hướng đi khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-lay-dai-gia-nen-phai-co-de-ra-con-trai-me-4-con-noi-tieng-vtv-dap-tra-tham-thuy-khien-ai-nay-cung-hong-411586.html