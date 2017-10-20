Rất may là giọng ca gốc Hải Phòng đã nhanh nhẹn né kịp cú đấm từ fan nam trẻ tuổi. Lực lượng bảo vệ sau đó cũng mặt tại hiện trường và đưa thanh niên gây rối kia ra ngoài. Khi mọi việc được giải quyết êm xuôi, Duy Mạnh vẫn giữ được sự bình tĩnh để hoàn thành tốt phần trình diễn của mình trong đêm.

Tối hôm qua (19/10), Duy Mạnh có chuyến công tác ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Khi vừa xuất hiện trên sân khấu tại một quán bar, giọng ca Kiếp đỏ đen khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại vũ trường không ngừng reo lên thích thú. Tuy nhiên, mới hát được nửa bài đầu tiên thì Duy Mạnh bất ngờ bị một fan quá khích nhảy bổ lên sân khấu đòi đánh.

Cuối chương trình, Duy Mạnh có một hành động bất ngờ đó là đòi gặp nam thanh niên vừa đánh hụt mình trên sân khấu để nói chuyện. Yêu cầu của nam ca sĩ Kiếp đỏ đen khiến người bạn đi cùng rất hoang mang. Biết Duy Mạnh có tính cách rất nóng nảy nên người này lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của người bạn đồng hành, Duy Mạnh chỉ đến gặp để hỏi fan quá khích đó lý do vì sao lại muốn đánh anh.

Sau khi nhìn thấy nam thanh niên này đang bị lực lượng bảo vệ "dằn mặt", nam ca sĩ liền can ngăn và bất ngờ đưa hẳn 2 triệu đồng để mua thuốc. Đứng trước người vừa có hành động thô lỗ với mình nhưng Duy Mạnh không nổi nóng mà cư xử rất nhân văn khiến người bạn đi cùng vô cùng bất ngờ lẫn nể phục.

"Lúc gặp thì thanh niên này cũng không nói lý do vì sao đánh anh, chỉ khóc và liên tục xin lỗi anh Duy Mạnh, lúc này mặt đã sưng to và có chút máu rơi nhẹ nhẹ.

Anh liền nói thôi đánh làm gì em nó bị say quá mà. Anh nói mình đưa 2 triệu cho khán giả quá khích đó về mua thuốc uống. Và anh cũng cảm ơn lực lượng an ninh bar đã xử lý nhanh gọn không để ảnh hưởng hay gián đoạn buổi diễn của anh. Lúc đưa anh đi gặp mình cứ lo chắc sẽ lớn chuyện rồi. Không ngờ anh lại xử lý quá tuyệt vời như vậy" - người bạn đi cùng Duy Mạnh viết.