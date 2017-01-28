Bị đồn yêu đạo diễn Trần Bảo Sơn, Angela Phương Trinh đáp trả gây choáng

Chị cho biết dù là một người có nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống nhưng đôi lúc chị có những phát ngôn thiếu kiểm soát, không còn là mình để chống chọi lại những thị phi xung quanh.

Trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân 2017 của HTV, ca sĩ Thu Minh đã gửi lời xin lỗi đến các fan hâm mộ về những phát ngôn của mình liên quan đến chuyện nợ nần của ông xã.

Điều này xuất phát từ sự phản kháng trong cá tính mạnh mẽ nhưng lại không phải là bản chất thật sự của Thu Minh. Chị cho rằng mình nợ những người yêu mến một lời xin lỗi và chị cũng cảm ơn đến những khán giả vẫn luôn dành cho chị sự yêu mến trong suốt thời gian qua.

Trong chương trình, Thu Minh sẽ thể hiện ca khúc “Vui như Tết” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Chị cũng cho biết trong năm mới, chị sẽ không lười biếng mà sẽ cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới.

Video clip chia sẻ của ca sĩ Thu Minh:

Tin đồn Trần Bảo Sơn có quan hệ tình cảm với Angela Phương Trinh

Là người luôn vướng nhiều scandal, nữ diễn viên Angela Phương Trinh cho biết thị phi là điều mà các nghệ sĩ không tránh khỏi.

Trong năm 2016, cô vướng phải lời đồn về mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Trần Bảo Sơn.

Angela Phương Trinh cho biết trước đây, đạo diễn Trần Bảo Sơn có ngỏ lời mời cô tham gia vào một bộ phim của anh nhưng cả hai chưa có duyên hợp tác với nhau nên cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ.

Angela Phương Trinh khẳng định hiện tại cô chưa có người yêu và cô hy vọng sang năm mới sẽ tìm được chàng “bạch mã hoàng tử” của mình.

Tiêu chuẩn mà Angela Phương Trinh đưa ra cho chàng trai lý tưởng của mình đó là chân thành và chung thủy.

Nói về năm qua, Angela Phương Trinh cho biết mình hoạt động nhiều ở lĩnh vực điện ảnh và cũng khá suôn sẻ. Cô mong ước sang năm sẽ được thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau, nhất là phim cổ trang.

Cô cũng hứa hẹn sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trong năm 2017.

Video clip chia sẻ của Angela Phương Trinh:

Noo Phước Thịnh xin lỗi bản thân vì những gì đã hy sinh cho thành công của mình

Năm 2016 là năm thành công của Noo Phước Thịnh, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Giải Quán quân chương trình The Remix, giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc MAMA 2016, cùng nhiều sản phẩm âm nhạc mới của Noo Phước Thịnh đã khẳng định tên tuổi và vị thế của anh ở vị trí hàng đầu Vpop.

Trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân 2017 của HTV, Noo Phước Thịnh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương và ủng hộ anh. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ con đường của mình không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà luôn có những chông gai thử thách, tuy nhiên những điều đó đã giúp anh trưởng thành hơn.

Noo Phước Thịnh cũng cho biết mình là người luôn hướng về phía trước nên những điều chưa làm được, anh không tiếc nuối mà cho qua. Chính vì vậy, lời xin lỗi mà anh muốn nói đó chính là dành cho bản thân mình vì những hy sinh mà anh đã trải qua để có được những thành công của ngày hôm nay.

Trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân, Noo Phước Thịnh sẽ thể hiện ca khúc “Những ngày Xuân rực rỡ” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Video clip chia sẻ của Noo Phước Thịnh:

Kiều nữ làng hài Nam Thư được thăng chức trong năm mới

Năm 2016 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Nam Thư. Danh hiệu Á quân của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ hồi đầu năm 2016 đã đưa tên tuổi của Nam Thư đến gần hơn với khán giả và mở ra nhiều cơ hội mới. Cô liên tục được mời tham gia các phim truyền hình, điện ảnh và các gameshow hài.

Trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân 2017 của HTV, Nam Thư góp mặt trong tiết mục hài kịch Táo Quân với vai diễn bà Táo. Cô cho biết mọi năm cô chỉ được tham gia với vai tiên nữ bưng trái cây, năm nay cô được “thăng chức” thành Táo, điều đó khiến cô rất hạnh phúc.

Video clip chia sẻ của Nam Thư:

Quán quân Cười Xuyên Việt Anh Tú được danh hài Hoài Linh khen

Ở lĩnh vực sân khấu, năm 2016 là năm xuất hiện nhiều gương mặt diễn viên hài trẻ, đa năng. Nguyễn Anh Tú là một trong số đó. Anh chính là Quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt 2016.

Sở hữu ngoại hình điển trai, lợi thế về khả năng vũ đạo, diễn xuất đa dạng, có thể hóa thân vào nhiều vai diễn có tính cách khác nhau, Anh Tú là gương mặt sáng giá và được dự đoán sẽ phát triển rất xa trong sự nghiệp.

Trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân 2017 của HTV, Anh Tú tham gia vào vai Táo trong vở hài kịch “Ai là Táo Quân”. Danh hài Hoài Linh cho biết đây là lần thứ hai anh “được” đóng kịch cùng Anh Tú trên sân khấu vì anh ít khi đóng cùng với hotboy. Danh hài chọc mỗi lần Anh Tú đọc thoại dõng dạc là anh lại…hết hồn vì “giọng của Tú hay quá”

Video clip chia sẻ của Anh Tú:

Chương trình “Nghệ sĩ mừng Xuân 2017” do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất.