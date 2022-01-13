Bị cư dân mạng chỉ trích vì quan điểm hôn nhân không con cái, Phương Linh 'đáp trả' thế nào??

Ca sĩ Phương Linh hiện đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích về quan điểm hôn nhân không con cái của mình.

Mới đây, ca sĩ Phương Linh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong hôn nhân của mình. Cô chia sẻ rằng, cô thích mối quan hệ vợ chồng sống độc lập, tối về cùng nhau đi ăn hàng để đỡ phải rửa bát. Khi chồng bận làm việc thì vợ tận hưởng những "thú vui cá nhân" và cuối tuần thì dành thời gian bên nhau. Đáng nói hơn cả là Phương Linh cho rằng cô sẽ không sinh con, sau này khi già đi nếu nhiều tiền thì ở biệt thự, ít tiền thì vào nhà dưỡng lão.

Phương Linh gây tranh cãi vì hôn nhân không con cái làm cô thoải mái

Quan điểm này của Phương Linh gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng chia hai luồng ý kiến khác nhau. Một số ủng hộ việc Phương Linh có quyền sống theo cách cô muốn miễn là không ảnh hưởng đến người khác. Một số khác lại chỉ trích nữ ca sĩ chạy theo lối sống hưởng thụ, thậm chí có phần ích kỷ.

Đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều, Phương Linh đã giải thích rằng cô thích cảm giác đó chứ không nói rằng cô sẽ như thế. Bản thân Phương Linh rất yêu trẻ con và rất khéo léo trong việc chăm sóc em bé. Nhưng Phương Linh vẫn cho rằng mọi người chỉ nên sinh con khi có điều kiện đủ đầy để nuôi dưỡng trẻ nhỏ chứ đừng để con mình rơi vào cảnh thiếu thốn, khó khăn.

Phương Linh phải lên tiếng khi nhận nhiều ý kiến chỉ trích

Phương Linh cũng tự nhận vào thời điểm này, cô đang rất thoải mái với cuộc sống một mình, bởi ai cũng có một cuộc đời và cứ sống theo cách bạn thích, miễn không ảnh hưởng đến ai.

Ảnh: Tổng hợp

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