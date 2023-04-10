Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đã chia sẻ những bức xúc khi bị anti-fan chỉ trích về cách ăn mặc
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Cụ thể, mẹ nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Nói thiệt nha, khi các bạn tới tuổi như tôi, các bạn có muốn ăn mặc giống tôi cũng chưa chắc gì mặc được đâu. Muốn đỏng đà đỏng đảnh cũng chưa chắc gì làm được đâu à. Không biết là lớn hay nhỏ mà nói chuyện nghe rất chi là cổ hủ. Nói thì các bạn bảo tôi sân si với các bạn. Mà các bạn cứ đi soi từng cái quần cái áo của tôi.
Tôi đang sống và đang rất tử tế với bản thân mình đấy các bạn ạ. Cuộc đời có là bao. Tại sao phải tự làm khổ mình. Có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau đâu nên bớt soi lại. Tôi chả quan tâm làm gì nhưng post lên cho mọi người biết có Những người rất chi là ngộ nghĩnh".
Trong loạt ảnh, phong cách thời trang cực kỳ 'chất chơi' của Hoa hậu Thuỳ Tiên từ khi còn bé đã thu hút sự bình luận rất rôm rả của khán giả. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít người chú ý tới nhan sắc của mẹ của cô là bà Phạm Thị Gấm.
Với nhan sắc trẻ trung, cô thường bị nhầm là chị em với con gái. Vì trẻ hơn so với tuổi nên gu thời trang của mẹ nàng Hậu được nhận xét rất "teen". Cô kể trước đây hay được khen xinh giống Hoa hậu nhưng từ lúc con gái đăng quang cô có thêm nickname mới là mẫu hậu.
Hiện tại, mặc dù đã bước sang tuổi 43 nhưng trong những lần xuất hiện gần đây cạnh Thuỳ Tiên, có thể thấy nhan sắc của mẹ cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp khiến các fans trầm trồ khen ngợi.
Mẹ Thùy Tiên có lối sống hiện tại cùng gu thời trang trẻ trung và tính cách hài hước.