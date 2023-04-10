Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan

Giải trí 10/04/2023 12:16

Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đã chia sẻ những bức xúc khi bị anti-fan chỉ trích về cách ăn mặc

Cụ thể, mẹ nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Nói thiệt nha, khi các bạn tới tuổi như tôi, các bạn có muốn ăn mặc giống tôi cũng chưa chắc gì mặc được đâu. Muốn đỏng đà đỏng đảnh cũng chưa chắc gì làm được đâu à. Không biết là lớn hay nhỏ mà nói chuyện nghe rất chi là cổ hủ. Nói thì các bạn bảo tôi sân si với các bạn. Mà các bạn cứ đi soi từng cái quần cái áo của tôi. 

Tôi đang sống và đang rất tử tế với bản thân mình đấy các bạn ạ. Cuộc đời có là bao. Tại sao phải tự làm khổ mình. Có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau đâu nên bớt soi lại. Tôi chả quan tâm làm gì nhưng post lên cho mọi người biết có Những người rất chi là ngộ nghĩnh".

Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh 1
Trước những bình luận kém duyên của anti-fan, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả

Trong loạt ảnh, phong cách thời trang cực kỳ 'chất chơi' của Hoa hậu Thuỳ Tiên từ khi còn bé đã thu hút sự bình luận rất rôm rả của khán giả. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít người chú ý tới nhan sắc của mẹ của cô là bà Phạm Thị Gấm.

Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh 2
Thùy Tiên được thừa hưởng đường nét thanh tú và phong cách thời trang từ mẹ

 Với nhan sắc trẻ trung, cô thường bị nhầm là chị em với con gái. Vì trẻ hơn so với tuổi nên gu thời trang của mẹ nàng Hậu được nhận xét rất "teen". Cô kể trước đây hay được khen xinh giống Hoa hậu nhưng từ lúc con gái đăng quang cô có thêm nickname mới là mẫu hậu.

Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh 3
Nhan sắc của mẹ Thùy Tiên vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp khiến các fans trầm trồ khen ngợi.

Hiện tại, mặc dù đã bước sang tuổi 43 nhưng trong những lần xuất hiện gần đây cạnh Thuỳ Tiên, có thể thấy nhan sắc của mẹ cô vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp khiến các fans trầm trồ khen ngợi.

Mẹ Thùy Tiên có lối sống hiện tại cùng gu thời trang trẻ trung và tính cách hài hước.

 Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh 4

Bị chỉ trích không giữ hình ảnh cho con gái, mẹ Thùy Tiên không ngại đáp trả anti-fan - Ảnh 5

 

Mẹ Thùy Tiên uất nghẹn với tin đồn 'bỏ rơi con', lần đầu trải lòng về quá khứ bị chồng cũ đánh bầm dập, trốn chui trốn nhủi như 'tội đồ'

Mẹ Thùy Tiên uất nghẹn với tin đồn 'bỏ rơi con', lần đầu trải lòng về quá khứ bị chồng cũ đánh bầm dập, trốn chui trốn nhủi như 'tội đồ'

Sau cuộc thi, nhiều tin đồn không hay về mẹ Thùy Tiên thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ ruột nàng hậu bất ngờ đăng tải bài viết dài lên tiếng rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên mẹ của Thùy Tiên mẹ Thùy Tiên đáp trả anti-fan

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026