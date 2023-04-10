Cụ thể, mẹ nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Nói thiệt nha, khi các bạn tới tuổi như tôi, các bạn có muốn ăn mặc giống tôi cũng chưa chắc gì mặc được đâu. Muốn đỏng đà đỏng đảnh cũng chưa chắc gì làm được đâu à. Không biết là lớn hay nhỏ mà nói chuyện nghe rất chi là cổ hủ. Nói thì các bạn bảo tôi sân si với các bạn. Mà các bạn cứ đi soi từng cái quần cái áo của tôi.

Tôi đang sống và đang rất tử tế với bản thân mình đấy các bạn ạ. Cuộc đời có là bao. Tại sao phải tự làm khổ mình. Có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau đâu nên bớt soi lại. Tôi chả quan tâm làm gì nhưng post lên cho mọi người biết có Những người rất chi là ngộ nghĩnh".