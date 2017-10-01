Bị buộc tội bóc lột vợ khi ép Minh Hà đẻ quá nhiều, Lý Hải phản pháo thế này khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục

Giải trí 01/10/2017 15:09

Có tới 4 đứa con san sát tuổi nhau nên Lý Hải bị nhiều người buộc tội là bóc lột sức khỏe của vợ. Trước những lời xì xào này, nam ca sĩ khẳng định việc sinh đẻ là do Minh Hà tự quyết định, anh chỉ là người tạo dựng niềm tin và sự thoải mái để bà xã an tâm.

Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà là một trong những gia đình hạnh phúc bậc nhất trong showbiz Việt.

Tuy khá đông con nhưng cặp vợ chồng nổi tiếng vẫn khiến nhiều người ganh tị “nổ đom đóm mắt” khi có cuộc sống khá nhàn nhã. Minh Hà cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì cách dạy con tự lập và luôn biết phân bổ thời gian hợp lý để chăm sóc chu đáo cho cả 4 nhóc tì.

Gia đình nhỏ của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ly-hai-minh-ha.topic'>Lý Hải - Minh Hà</a>
Lý Hải bị nhiều người "buộc tội" là bóc lột sức khỏe của vợ - Ảnh: Internet

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng nam ca sĩ Trọn đời bên em vẫn bị nhiều người lên án là không biết nghĩ cho vợ, bóc lột sức khỏe của vợ khi bắt cô đẻ quá liền nhau. Bởi ai cũng biết, để sinh được một em bé thì phụ nữ phải hy sinh rất nhiều, không chỉ thời gian, sức khỏe mà còn hao mòn nhan sắc, tuổi thanh xuân.

Mới đây, Lý Hải đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Anh cho rằng việc có nhiều con là mong muốn chung của cả hai và nam ca sĩ không thể ép buộc nếu như bà xã không bằng lòng.

Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: Internet

“Người ta có quyền đồn đoán hoặc nói sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng nếu Minh Hà không thích thì tôi không thể ép buộc cô ấy được. Quan trọng tôi mang đến niềm vui, sự thoải mái nên bà xã mới tin tưởng. Thú thật, việc làm phim cuốn hết thời gian của tôi. Mọi việc ở nhà đều do một mình Minh Hà cáng đáng. Nếu không đủ tin tưởng, cô ấy đâu hy sinh nhiều đến vậy” - Lý Hải trả lời trên báo Dân Việt.

Để “minh oan” cho ông xã, Minh Hà cũng nói thêm rằng không hề có chuyện Lý Hải ép cô sinh con như lời đồn, tất cả đều đã có sự chuẩn bị từ trước và cô tin sự hy sinh của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà
Minh Hà khẳng định việc cô sinh nhiều con đã có trong kế hoạch - Ảnh: Internet

“Anh Hải luôn sát cánh bên tôi. Nếu có thời gian rảnh, anh đều dành cho vợ con. Ông xã có sở thích đá banh, nhưng thấy các mẹ con ở nhà, anh liền đưa cả gia đình đi siêu thị. Vợ chồng đều dành thời gian cho gia đình thì luôn thấy hạnh phúc, không có cảm giác cô đơn.

Việc sinh con là phải do tôi đồng ý thì mới có 4 đứa con. Nếu nói anh Hải ép thì không công bằng cho anh ấy. Tôi đã có kế hoạch rõ ràng khi sinh con, không bị ép buộc từ ai cả" - trích phần trả lời phỏng vấn của Minh Hà trên Dân Việt.

Dù sinh nở liên tục và bị nhiều người ví như “cái máy đẻ” nhưng Minh Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vóc dáng thon gọn và khuôn mặt trẻ trung bất chấp thời gian. Ngoài việc chăm sóc gia đình, bà xã Lý Hải cũng là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc làm phim.

Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà
Cặp vợ chồng nổi tiếng chụp ảnh cùng nhau tại buổi họp báo giới thiệu phim Lật mặt 3 - Ảnh: Internet

Mới đây, Lý Hải - Minh Hà vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án phim mới có tên Lật mặt 3. Sau thành công của hai phần trước, lần này cặp vợ chồng nổi tiếng quyết tâm chi một số tiền cực khủng để đưa cảnh phá siêu xe thật lên phim, đồng thời mời thêm hot girl người Thái về đóng vai chính.

Theo chia sẻ của Lý Hải, Lật mặt 3 chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả hâm mộ.

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp đọ sắc cùng bạn bè toàn mẹ bỉm sữa

Bà xã Lý Hải gây choáng khi ăn diện thế này đến buổi họp lớp đọ sắc cùng bạn bè toàn mẹ bỉm sữa

Khoe ảnh đi họp lớp, bà xã Lý Hải khiến nhiều người trầm trồ khi diện trang phục lộng lẫy, xinh đẹp đọ sắc với bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người nói vui rằng có lẽ bạn bè Minh Hà sẽ phải cân nhắc liệu có nên rủ cô đi liên hoan ở lần tới hay không.

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