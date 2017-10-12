Mới đây, một trang mạng của Trung Quốc đã có bài viết với tựa đề khá sốc về Phi Thanh Vân . Bài báo có tên là: "Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp ".

Bên cạnh đó, bài viết cũng chia sẻ loạt hình ảnh gây bất ngờ của "Nữ hoàng thị phi" khi còn là một cô nàng da ngăm đen cho tới khi "lột xác" với làn da trắng sứ, đồng thời cũng nhắc tới cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên về việc cô kết hôn với người ngoại quốc trước khi nổi danh.

Nội dung bài báo đề cập đến vấn đề Phi Thanh Vân là người đẹp nổi danh vì dao kéo, gây tranh cãi nhiều với những phát ngôn "sốc" trên mạng xã hội để tạo con đường tiến thân vào showbiz.

Ngay sau khi thông tin bài viết được lan truyền trên mạng, Phi Thanh Vân đã có những chia sẻ gây choáng với tờ Thời Đại khi cảm thấy tự hào là nghệ sĩ Việt Nam xếp số 1 về việc làm đẹp nhờ dao kéo.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nổi danh, xếp vị trí số 1 về giải phẫu thẩm mỹ. Tôi cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nối gót Michael Jackson để biến làn da nâu sang trắng. Đây là điều không phải ai cũng làm được".

"Người đẹp dao kéo" cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi được một bài báo nước ngoài khen ngợi. Phi Thanh Vân nói thêm: "Khi là một người gốc Việt được báo chí nước ngoài nhắc tới về việc làm đẹp, tôi hết sức tự hào. Bài viết đó tôi cũng đã đọc rồi, nội dung chỉ là khen ngợi, khen về mọi mặt và sau đó cũng được truyền thông Việt Nam đăng tải lại.

Giả sử nếu bài viết đó không nhắc đến Phi Thanh Vân mà là một nghệ sĩ ở nước nào khác thì họ cũng sẽ rất hãnh diện. Cảm xúc bây giờ của tôi là vừa vui, vừa hạnh phúc".