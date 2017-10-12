Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được'

Giải trí 12/10/2017 10:17

Được một trang tin điện tử của Trung Quốc đăng tải bài viết, hình ảnh, gọi là 'người đẹp điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ', 'nguyện chết để làm đẹp', Phi Thanh Vân không chút cảm thấy xấu hổ hay bị xúc xiểm mà trái lại, 'Nữ hoàng dao kéo', Siêu vòng 3 của Việt Nam còn rất hạnh phúc và tự hào.

Mới đây, một trang mạng của Trung Quốc đã có bài viết với tựa đề khá sốc về Phi Thanh Vân. Bài báo có tên là: "Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp".

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 1
Bài báo với tiêu đề gây sốc về Phi Thanh Vân làm cư dân mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Nội dung bài báo đề cập đến vấn đề Phi Thanh Vân là người đẹp nổi danh vì dao kéo, gây tranh cãi nhiều với những phát ngôn "sốc" trên mạng xã hội để tạo con đường tiến thân vào showbiz.

Bên cạnh đó, bài viết cũng chia sẻ loạt hình ảnh gây bất ngờ của "Nữ hoàng thị phi" khi còn là một cô nàng da ngăm đen cho tới khi "lột xác" với làn da trắng sứ, đồng thời cũng nhắc tới cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên về việc cô kết hôn với người ngoại quốc trước khi nổi danh.

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 2
Hành trình từ một cô nàng xấu xí với làn da ngăm đen trở thành người đẹp với làn da trắng như búp bê cũng được bài viết đề cập đến - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin bài viết được lan truyền trên mạng, Phi Thanh Vân đã có những chia sẻ gây choáng với tờ Thời Đại khi cảm thấy tự hào là nghệ sĩ Việt Nam xếp số 1 về việc làm đẹp nhờ dao kéo.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nổi danh, xếp vị trí số 1 về giải phẫu thẩm mỹ. Tôi cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nối gót Michael Jackson để biến làn da nâu sang trắng. Đây là điều không phải ai cũng làm được".

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 3
Bà mẹ một con cho rằng điều bản thân làm không phải ai cũng làm được nên rất đáng tự hào - Ảnh: Internet

"Người đẹp dao kéo" cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi được một bài báo nước ngoài khen ngợi. Phi Thanh Vân nói thêm: "Khi là một người gốc Việt được báo chí nước ngoài nhắc tới về việc làm đẹp, tôi hết sức tự hào. Bài viết đó tôi cũng đã đọc rồi, nội dung chỉ là khen ngợi, khen về mọi mặt và sau đó cũng được truyền thông Việt Nam đăng tải lại.

Giả sử nếu bài viết đó không nhắc đến Phi Thanh Vân mà là một nghệ sĩ ở nước nào khác thì họ cũng sẽ rất hãnh diện. Cảm xúc bây giờ của tôi là vừa vui, vừa hạnh phúc".

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 4
Hiện tại, Phi Thanh Vân rất tự tin với 3 vòng hoàn hảo nhờ dao kéo của mình - Ảnh: Internet

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 5
"Nữ hoàng dao kéo" thường xuyên diện những trang phục gợi cảm, khoe da thịt "đốt mắt" người nhìn - Ảnh: Internet

Bị báo nước ngoài mỉa mai 'vì đẹp nguyện chết', Phi Thanh Vân tự hào đáp: 'Đây là điều không phải ai cũng làm được' - Ảnh 6
Nữ diễn viên hiện tại đang rất mãn nguyện với thân hình mơ ước, sự nghiệp thành công và một cậu con trai ngoan ngoãn - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân Siêu vòng 3 của Việt Nam

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