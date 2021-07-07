Bất ngờ trước nhan sắc của con gái Hiền Thục: 19 tuổi lớn phổng phao, ít xuất hiện trước công chúng vì nhìn thấy sự phiền toái từ nổi tiếng của mẹ

Hiền Thục là một nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Tuy nhiên, gia đình mà đặc biệt là con gái duy nhất của cô lại rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Điều này đã khiến không ít người tò mò về cô bé "bí ẩn" này.

Hiền Thục là một cái tên nổi tiếng trong giới showbiz Việt thế hệ 8X và 9X đời đầu. Cô được biết đến với những bản ballad nhẹ nhàng đi vào lòng người. Tuy nhiên, cuộc đời nữ ca sĩ lại trắc trở khi từng gặp không ít khó khăn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Hẹn hò với nhạc sĩ Tuấn Thăng khi 18 tuổi, cả hai có một mối tình đẹp nhưng được một thời gian thì chia tay. Hiền Thục sinh con gái với bạn trai ở tuổi 21. Tuy là mẹ đơn thân nhưng nữ ca sĩ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Hiền Thục và nhạc sĩ Tuấn Thăng thủa mặn nồng - Ảnh: Internet Được biết, con gái của giọng ca "Nhật ký của mẹ" tên Gia Bảo, sinh năm 2002. Gia Bảo lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ và bà ngoại. Sống cùng mẹ nên ngay từ nhỏ, Gia Bảo có cơ hội biểu diễn trên sân khấu và xuất hiện trước công chúng trong một số sản phẩm âm nhạc. Con gái Gia Bảo lúc còn nhỏ - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ từng cho biết con gái là người mạnh mẽ, tự lập. không nhắc về bố hay những điều khiến mẹ buồn. Hai mẹ con thường tâm sự nhiều điều với nhau trong cuộc sống.

Chia sẻ với truyền thông, Hiền Thục cho biết ít đăng ảnh con gái hay ít cùng con xuất hiện trước công chúng vì "Gia Bảo không thích bị chú ý và không muốn nổi tiếng. Bé nhìn thấy sự phiền toái từ sự nổi tiếng ở mẹ nên không thích điều ấy". Con gái Hiều Thục nay đã lớn - Ảnh: Internet Và sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Hiện Thục cũng không áp đặt hay có định hướng gì với Gia Bảo mà để con tự phát triển theo sở thích của mình. Hiện, Gia Bảo đã 19 tuổi, được nhận xét là ngày càng xinh đẹp. Nếu lúc nhỏ sở hữu thân hình mũm mĩm và được mẹ gọi yêu là "Bảo béo" thì giờ đây cô bé đã trở nên thon gọn với chiều cao 1m7 chuẩn người mẫu. Hiền Thục và con gái rất hay tâm sự với nhau - Ảnh: Internet "Nếu không có con gái, tôi nghĩ mình không thể có được ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhủ phải đứng vững, không cần đàn ông và phải nuôi bé một mình. Con bé trở thành trụ cột trong cuộc sống của tôi, dù nó không làm gì cả. Chỉ cần sự hiện diện của con cũng đủ để cuộc sống chúng tôi vui vẻ"- Hiền Thục chia sẻ với Vietnamnet.

"Soái ca" màn ảnh Việt Hứa Vĩ Văn: Scandal tình cảm với Hiền Thục, 42 tuổi vẫn độc thân Hứa Vĩ Văn từng trải qua 3 mối tình. Anh cũng từng dính tin đồn tình cảm với Hiền Thục. Thế nhưng sau tất cả những ồn ào đó, nam diễn viên vẫn độc thân ở tuổi 42.

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