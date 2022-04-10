Bất ngờ trước động thái lạ của Hiền Hồ sau lùm xùm "nương tựa" với đại gia

Giải trí 10/04/2022 10:18

Sau 3 tuần ở ẩn khi vì ồn ào “anh họ nương tựa”, TikTok của cô nàng giữ nguyên và theo như quan sát thì cô nàng dường như vừa mới ấn follow một tài khoản nào đó.

Thông tin Hiền Hồ tái xuất trở lại mạng xã hội sau loạt ồn ào khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Nếu như ở thời điểm hiện tại các trang mạng xã hội của Hiền Hồ như Facebook, Instagram đều đã bị nữ ca sĩ này tạm khóa lại thì kênh TikTok của cô nàng giữ nguyên, nhưng chuyển về chế độ riêng. Tuy nhiên theo như quan sát thì cô nàng dường như vừa mới ấn follow một tài khoản nào đó.

Bất ngờ trước động thái lạ của Hiền Hồ sau lùm xùm 'nương tựa' với đại gia - Ảnh 1
 
Bất ngờ trước động thái lạ của Hiền Hồ sau lùm xùm 'nương tựa' với đại gia - Ảnh 2
 Động thái được cho là Hiền Hồ đã trở lại bằng cách theo dõi 1 tài khoản nào đó.

Song cũng theo suy luận của Netizen thì có thể vì trước đây, Hiền Hồ có bấm theo dõi 1 tài khoản riêng tư nào đó nhưng đến bây chủ kênh này mới chấp nhận yêu cầu nên mới hiển thị như vậy.

Hiện tại, câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia vẫn nhận nhiều sự quan tâm, chú ý.

Những ngày qua, cái tên Hiền Hồ đang phủ sóng khắp mạng xã hội sau khi dính tin đồn “trà xanh, tiểu tam”, cặp kè đại gia.

Bất ngờ trước động thái lạ của Hiền Hồ sau lùm xùm 'nương tựa' với đại gia - Ảnh 3
Hiền Hồ từng khẳng định càng bị chửi cô sẽ càng ra nhạc 

Chưa kể, hàng loạt hình ảnh thân mật ôm hôn vị đại gia U60 bất ngờ bị tung ra gây thêm nhiều sự chú ý. Trong lúc dư luận sục sôi, vị đại gia đã lên tiếng về mối quan hệ của cả 2 chỉ là tình cảm anh em, nương tựa nhau để cùng cố gắng trong cuộc sống.

Về phần Hiền Hồ chỉ giữ im lặng trước ồn ào, đồng thời cũng âm thầm khóa các tài khoản cá nhân. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Hiền Hồ vẫn chưa chính thức lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Trước đó, mạng xã hội còn bất ngờ xuất hiện thêm tin đồn một nam thanh niên được thuê đóng giả “em họ Hiền Hồ” để tung những hình ảnh gây bất lợi cho nữ ca sĩ.

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Từ khóa:   Hiền Hồ tiểu tam Hiền Hồ trở lại

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