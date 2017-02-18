Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ dòng trạng thái khá ngắn ngủi nhưng đủ khiến dân tình xôn xao. Cô viết: "Khi nào ở Việt Nam mới hết bạo hành gia đình. Tôi sẽ đi tới cùng để giúp các chị em tự cứu mình thoát khỏi nạn bạo hành".

Cụ thể, vào dịp Tết vừa qua, Phi Thanh Vân và Bảo Duy xảy ra khá nhiều xung đột. Hình ảnh Thanh Vân đăng tải cảnh chồng thứ 2 đập phá nhà cửa, dùng kiếm tấn công cô vì muốn gặp con gây xôn xao. Sau đó, chính Bảo Duy cũng lên tiếng tố lại Phi Thanh Vân. Theo anh, vợ cũ không phải là người 'hiền' dễ ăn hiếp như các lời cô nói. Thậm chí, Bảo Duy còn tiết lộ các vết thương trên người được cho là Phi Thanh Vân gây ra mỗi khi nóng giận, không kìm chế được bản thân.

Chia sẻ của nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Trong thời điểm khá 'nhạy cảm' khi vừa ly hôn chồng thứ 2 Bảo Duy, phát ngôn của Phi Thanh Vân khiến nhiều người càng tò mò hơn và nghi ngờ rằng cô gặp vấn về với người chồng cũ khi cả hai đang khá gay gắt về việc gặp con trong thời gian qua.

Song song đó, Phi Thanh Vân còn tố Bảo Duy nghiện ngập, có nhân tình mới... nhiều xung đột xảy ra liên tiếp càng khiến cuộc tình đi vào nước đường cùng. Tuy nhiên, Bảo Duy lại cho rằng vợ là người dồn anh vào phải làm như vậy....

Gần đây, cả Phi Thanh Vân và Bảo Duy bất ngờ xóa hết các bằng chứng tố nhau trên Facebook. Điều này càng khiến dư luận hoang mang không rõ mục đích của cả hai là gì. Liệu sẽ có màn tái hợp sau nhiều ồn ào xảy ra?

Về phía Bảo Duy, sau khi đơn phương làm đơn ly hôn vào đúng ngày 14/2 thì tối cùng ngày anh lại hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp. Cả hai cùng ăn tối dưới nến và tặng hoa lãng mạn tại một nhà hàng. Trước tin đồn có tình mới, Bảo Duy cho hay cô gái ấy chỉ là một người bạn người mẫu thân của anh. Người này cũng đang rơi vào tình cảm giống anh nên cả hai tỏ ra cảm thông cho nhau.

Phi Thanh Vân cũng có một người đàn ông luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Song đó chỉ là bố nuôi của con trai cô - ca sĩ Đoan Trường. Anh và Phi Thanh Vân là bạn bè thân thiết hơn 16 năm.