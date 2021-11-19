Bảo Thy tung ảnh lúc bầu vượt mặt, dân mạng thắc mắc "giấu kiểu gì mà giỏi thế không biết"

Bảo Thy mang bầu mà quỷ không ai biết thần không ai hay, sao giấu gì mà giỏi thế.

Mới đây, trên trang cá nhân Bảo Thy gây sốc khi lần đầu chia sẻ hình ảnh lúc mình đang mang bầu khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ cho biết đây là lúc bầu bé cưng ở tuần thai thứ 35.

Giọng ca Là Con Gái Phải Xinh hiếm hoi hé lộ hình ảnh trong quãng thời gian bầu bí.

"Siêu nhân và mẹ ở tuần thai thứ 35. Photo by Papa", Bảo Thy chia sẻ đính kèm icon gương mặt bé trai.

Có thể thấy, ở những tháng cuối thai kỳ nhưng cơ thể Bảo Thy vẫn khá gọn gàng, gương mặt ít bị phá nét. Ngoại hình nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019. Sau khi về chung nhà, nữ ca sĩ và ông xã thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trong khoảng thời gian bầu bí, doanh nhân Phan Lĩnh cũng tận tụy chăm sóc, nấu đủ các món ăn bổ dưỡng cho "công chúa bong bóng".

Con trai của Bảo Thy có tên thánh là Jerard (Giê ra đô).

Cô chia sẻ, vì hành trình mang thai lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nên khi mẹ tròn con vuông, cô mới mạnh dạn thông báo tin vui.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-tung-anh-luc-bau-vuot-mat-dan-mang-thac-mac-giau-kieu-gi-ma-gioi-the-khong-biet-437403.html