Bảo Thy: Từ Công chúa nhạc Teen đến ca sĩ trưởng thành.

Là ca sĩ tiên phong trong xu hướng bước ra từ thế giới ảo, Bảo Thy là cái tên hot nhất taị thời điểm trào lưu ca sĩ tuổi teen nở rộ tại Việt Nam. Bảo Thy tạo được ấn tượng tốt với khán giả khi lọt vào top 10 người đẹp của Game Võ Lâm truyền kì và thành công nhất cuộc thi Miss Audition 2006. Với hai bản hit Baby xin anh đừng quay gót và Please tell me why, Bảo Thy đã làm điên đảo cả cộng đồng mạng và nhanh chóng trở thành ca sĩ tuổi teen đình đám.

Tranh thủ độ hot, Bảo Thy tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc, nhiều ca khúc hợp thời như sorry, hơi ấm mùa đông, xin đừng xát muối trái tim em, em sai, …điều này khiến cho tên tuổi của cô càng thêm hot.