Báo nước ngoài viết về Phi Thanh Vân: 'Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp'

Giải trí 11/10/2017 14:27

Mới đây, một trang tin điện tử của Trung Quốc gây sốc khi đăng tải một bài viết về “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân của Việt Nam.

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là chuyện hiếm của showbiz Việt. Tuy nhiên, việc đầu tư tiền tỷ và thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật để “trùng tu nhan sắc” thì không ai có thể vượt qua “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân.

Trong khi nhiều sao Việt chối băng trước những nghi án phẫu thuật thẩm mỹ thì Phi Thanh Vân luôn tự tin công khai toàn bộ quá trình “biến hóa” của mình.

Báo nước ngoài viết về Phi Thanh Vân: 'Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp' - Ảnh 1
Phi Thanh Vân luôn công khai chuyện thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc - Ảnh: Internet

Trải qua 15 lần phẫu thuật, bà mẹ một con “biến hóa” từ làn da nâu đến một nàng Bạch Tuyết với ba vòng bốc lửa, quyến rũ.

Người đẹp quyết trở thành “Siêu vòng 3 của Việt Nam" với vòng 3 hơn cả mét. Nhiều người cho rằng Phi Thanh Vân đã nghiện phẫu thuật và ca đại phẫu lần thứ 15 chưa phải là con số cuối cùng.

Hành trình “đập đi xây lại” toàn cơ thể của bà mẹ một con không chỉ tốn không ít giấy mực của giới truyền thông Việt Nam mà còn khiến dư luận thế giới chú ý.

Báo nước ngoài viết về Phi Thanh Vân: 'Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp' - Ảnh 2
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, người đẹp thường xuyên diện trang phục sexy, khoe 3 vòng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, ngày 10/10, một trang điện tử Trung Quốc đã đăng tải bài viết giới thiệu về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh vân với tiêu đề gây sốc: “Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp".

Báo nước ngoài viết về Phi Thanh Vân: 'Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp' - Ảnh 3
Trên một trang điện tử Trung Quốc đưa tin “Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp" - Ảnh: Dân Việt

Bài viết này so sánh về ngoại hình và cuộc sống của nữ diễn viên Cô gái xấu xí sau khi thẩm mỹ. Đặc biệt, từ sau khi thực hiện hàng loạt cuộc phẫu thuật, cô trở thành nhân vật được công chúng chú ý và gây tranh cãi của cộng đồng mạng.

Trang điện tử này đánh giá, sự đầu tư về ngoại hình của “Nữ hoàng thị phi” là khôn ngoan vì sau đó cuộc sống của người đẹp đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, bài viết cũng nhấn mạnh về quyền tự do của mỗi người và việc phẫu thuật để đẹp hơn là hoàn toàn chính đáng.

Báo nước ngoài viết về Phi Thanh Vân: 'Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp' - Ảnh 4
Có thể thấy, cuộc sống của bà mẹ một con đã thay đổi khá nhiều kể từ khi đại trùng tu nhan sắc - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân phẫu thuật thẩm mỹ nữ hoàng dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 49 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ