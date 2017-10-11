Trong khi nhiều sao Việt chối băng trước những nghi án phẫu thuật thẩm mỹ thì Phi Thanh Vân luôn tự tin công khai toàn bộ quá trình “biến hóa” của mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là chuyện hiếm của showbiz Việt. Tuy nhiên, việc đầu tư tiền tỷ và thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật để “trùng tu nhan sắc” thì không ai có thể vượt qua “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân .

Trải qua 15 lần phẫu thuật, bà mẹ một con “biến hóa” từ làn da nâu đến một nàng Bạch Tuyết với ba vòng bốc lửa, quyến rũ.

Người đẹp quyết trở thành “Siêu vòng 3 của Việt Nam" với vòng 3 hơn cả mét. Nhiều người cho rằng Phi Thanh Vân đã nghiện phẫu thuật và ca đại phẫu lần thứ 15 chưa phải là con số cuối cùng.

Hành trình “đập đi xây lại” toàn cơ thể của bà mẹ một con không chỉ tốn không ít giấy mực của giới truyền thông Việt Nam mà còn khiến dư luận thế giới chú ý.

Theo Dân Việt, ngày 10/10, một trang điện tử Trung Quốc đã đăng tải bài viết giới thiệu về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh vân với tiêu đề gây sốc: “Sao nữ Việt Nam điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, nguyện chết để làm đẹp".

Bài viết này so sánh về ngoại hình và cuộc sống của nữ diễn viên Cô gái xấu xí sau khi thẩm mỹ. Đặc biệt, từ sau khi thực hiện hàng loạt cuộc phẫu thuật, cô trở thành nhân vật được công chúng chú ý và gây tranh cãi của cộng đồng mạng.

Trang điện tử này đánh giá, sự đầu tư về ngoại hình của “Nữ hoàng thị phi” là khôn ngoan vì sau đó cuộc sống của người đẹp đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, bài viết cũng nhấn mạnh về quyền tự do của mỗi người và việc phẫu thuật để đẹp hơn là hoàn toàn chính đáng.