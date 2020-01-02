Bảo Anh bí mật mang bánh kem mừng tuổi mới Dương Triệu Vũ, 'mạnh tay' mua hẳn 1000 quyển sách ảnh của thầy

Chiều 1/1, Dương Triệu Vũ đã tổ chức buổi họp báo ra mắt sách ảnh kỷ niệm 15 năm ca hát với sự tham gia dự của các đối tác, đồng nghiệp và đông đảo giới truyền thông. Những sao Việt thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh, Ngọc Thanh Tâm, La Quốc Hùng... đều có mặt để chúc mừng.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Dương Triệu Vũ mà còn ý nghĩa hơn khi diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của nam ca sĩ. Ngay tại sự kiện, nữ ca sĩ Bảo Anh đã bất ngờ mang chiếc bánh kem sinh nhật tiến lên sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, khi nam ca sĩ thổ lộ ước mong có thể bán được vài nghìn quyển sách ảnh, cô liền không ngần ngại “mạnh tay" rước về hẳn 1000 cuốn để mừng tuổi người thầy yêu quý. Dương Triệu Vũ ra mắt sách Vốn là người sống đơn giản và không có thói quen tổ chức tiệc tùng mừng tuổi mới, tuy nhiên giọng ca “Em lỡ thôi à?” thừa nhận năm nào cũng đón sinh nhật rất vui vẻ với một phong cách khác biệt. Lần ra mắt sách ảnh này tiếp tục nối dài những kỷ niệm hạnh phúc của anh khi nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người xung quanh.

Bảo Anh mua bánh kem tặng Dương Triệu Vũ nhân ngày sinh nhật Quyển sách ảnh kỷ niệm của Dương Triệu Vũ được hoàn thiện một cách chỉn chu, khắt khe đến từng chi tiết như cá tính của anh dành cho những “đứa con tinh thần" của mình từ trước đến nay. Từ hình ảnh, nội dung đến việc sắp xếp bố cục.. đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra một sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa về mặt biểu tượng mà còn sở hữu giá trị kinh tế. Hẳn nhiên việc đầu tư về trang phục, bối cảnh, ekip... cũng được Dương Triệu Vũ “mạnh tay" chi ra với mong muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Ngọc Thanh Tâm đến chúc mừng Dương Triệu Vũ Chặng đường 15 năm ca hát với lắm thăng trầm cũng như không thể thiếu đi mồ hôi, nước mắt sẽ được nam ca sĩ trải lòng trong quyển sách ảnh kỷ niệm. Ngoài những người thân thiết luôn đồng hành, anh cũng gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các khán giả đã luôn ủng hộ mình. Đó chính là động lực lớn nhất để Dương Triệu Vũ giữ vững ngọn lửa nghề, luôn say mê và nhiệt huyết trong từng lời ca tiếng hát.

Đàm VĨnh Hưng chia sẻ về Dương Triệu Vũ Kết thúc năm 2019 với nhiều thành công, bước sang năm mới, Dương Triệu Vũ cùng ekip cũng chia sẻ những kế hoạch đang ấp ủ. Trong năm 2020, nam ca sĩ sẽ cho ra mắt 2 MV - một hợp tác với đạo diễn Bone Hồ và dự án còn lại được thực hiện tại Thái Lan. Tin vui tiếp theo cho những người hâm mộ giọng hát Dương Triệu Vũ là anh sẽ tổ chức live concert vào giữa năm. Cuối năm 2020, nam ca sĩ dự định “chốt hạ" bằng một liveshow hoành tráng. Ngoài ra, Dương Triệu Vũ cũng bật mí anh sẽ cho ra mắt app kinh doanh online, hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho người dùng trong thời gian tới.

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