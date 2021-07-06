Bạn gái tin đồn Quang Hải diện bikini 'đốt mắt', khoe làn da trắng sứ: Bảo sao chàng không mê mẩn

Nhan sắc và vóc dáng của bạn gái tin đồn Quang Hải khiến nhiều người xuýt xoa. Có lẽ không quá khi nói, đây là một trong những cô gái sở hữu hình thể nổi trội nhất trong số những "bóng hồng" của Quang Hải.

Vài tháng nay, Quang Hải được đồn đã có bạn gái mới sau khi treo hashtag bí ẩn #NCQTHH kèm 3 biểu tượng trái tim đỏ. Fan đoán già, đoán non "NCQTHH" là tên viết tắt chữ cái đầu trong tên của Hải và bạn gái nhưng xen kẽ nhau. Như vậy, tên cô gái này sẽ là CTH. Không mất quá nhiều thời gian để cư dân mạng tìm ra nhân vật được cho là bạn gái mới nhất của Quang Hải. Theo thông tin được dân tình chia sẻ thì cô nàng tên Chu Thanh Huyền (SN 1994), hơn chàng cầu thủ 3 tuổi.

Nhan sắc "không phải dạng vừa" của bạn gái tin đồn hơn Quang Hải 3 tuổi - Ảnh: FBNV Được biết, bạn gái tin đồn của Quang Hải hiện đang sống ở Hà Nội. Trang cá nhân của Chu Thanh Huyền để ở chế độ riêng tư. Trong vài bức ảnh hiếm hoi để ở chế độ công khai cho thấy cô gái này có gương mặt thanh thoát, làn da trắng nổi bật. Mới đây, bạn gái tin đồn của Quang Hải đăng hình ảnh diện bikini nóng bỏng khoe vóc dáng nóng bỏng. Không những sở hữu vòng eo con kiến mà Thanh Huyền còn có đôi chân dài miên man hút mắt.

Bạn gái tin đồn của Quang Hải khoe trọn 3 vòng nóng bỏng - Ảnh: FBNV Đôi chân dài miên man cùng làn da trắng sứ - Ảnh: FBNV Vóc dáng gợi cảm của Thanh Huyền khiến dân tình “điêu đứng” và không ngớt lời khen ngợi. Thông qua những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, dân tình nhận ra, nhờ việc chăm chỉ tập gym và yoga đã giúp cô nàng sở hữu được thân hình thon gọn, cân đối Thanh Huyền duy trì việc tập gym, yoga để giữ được cơ thể cân đối - Ảnh: FBNV Dù cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng cộng đồng mạng cho rằng họ đã trở thành một cặp khi lộ nhiều bằng chứng hẹn hò. Quang Hải và Thanh Huyền lộ nhiều bằng chứng hẹn hò - Ảnh: Internet Thực hư thế nào chưa biết nhưng ai nấy cứ phải xuýt xoa vì quá đẹp đôi. Sở dĩ mọi việc chỉ dừng lại ở lời đồn vì sau những cuộc tình ồn ào với Nhật Lê, Huyền Mi, Huỳnh Anh, chàng cầu thủ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, không để lộ nhiều thông tin.

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