Bad boys blue: ‘Tôi yêu khán giả Việt Nam’

Giải trí 15/02/2017 13:32

Từ châu Âu, thành viên chủ chốt ban nhạc nam nổi tiếng từ thập niên 1980 háo hức chia sẻ, nhóm đang trong giai đoạn tích cực chuẩn bị cho đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 11/3 ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, cùng Sandra.

Nhắc đến nữ hoàng nhạc Pop, John McInerney đầy hào hứng: “Sandra là 1 ngôi sao thực thụ. Cô ấy rất quyến rũ và các ca khúc của cô ấy có phong cách và giai điệu riêng trong bối cảnh của EURO DISCO thời đó. Chúng tôi rất thích thú khi lần đầu được diễn cùng Sandra tại Việt Nam”.

Nghệ sĩ điển trai gốc Anh cho biết, anh cùng những người bạn của mình sẽ mang đến tất cả các bài HIT của Bad Boys Blue.  

“Tôi yêu khán giả Việt Nam kể từ lần biểu diễn ở California cách đây mấy năm. Ở đó tôi gặp 1 fan chừng gần 40 tuổi. Anh ấy nói sang Mỹ từ ngày còn nhỏ và cũng đồng thời là khi Bad Boys Blue đang nổi đình nổi đám. Anh ấy thuộc làu các ca khúc HIT của chúng tôi khiến tôi rất ngạc nhiên vì không hình dung được nhạc của mình lại được khán giả châu Á đón nhận. Tôi được biết Bad Boys Blue có rất nhiều fan ở Việt Nam. Thật tuyệt vời và chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến tất cả những bài HIT mà các bạn mong đợi”.

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Nhiều người quan niệm rằng các nghệ sĩ nổi tiếng khi hết thời mới đến những nơi chưa có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Bad boys blue không đồng ý với điều này. “Ngày trước chúng tôi đã từng sang Đông Âu, vốn là nơi nhạc phương Tây không phổ biến. Chúng tôi không lựa chọn khán giả mà chính khản giả lựa chọn chúng tôi. Nơi đâu có fan, nơi đó chúng tôi luôn muốn đến. Chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi” - ban nhạc Đức khẳng định.

Trong lúc cao hứng, John McInerney chia sẻ lại câu chuyện thú vị xoay quanh tên nhóm: “Ngày đó thế hệ chúng tôi thích thú với sự nổi loạn, thích làm “trai hư”. Sự kết hợp giữa 1 “hot girl” và 1 “bad boy” luôn kích thích sự tưởng tượng của công chúng va từ khái niệm này chúng tôi đã có bài hit rất thành công là Hot Girl Bad Boy. Nhà sản xuất Tony Hendrik và chúng tôi rất phân vân giữa 2 cái tên “Bad Guys", hay "Bad Boys". Cuối cùng chúng tôi chọn “Bad Boys Blue” vì muốn thêm chữ “blue” nghĩa là nỗi buồn cho nó khác lạ. Nghe thì sến sẩm nhưng tất cả đều thích”. 

Bad boys blue là ban nhạc Đức hát nhạc pop và Disco, thành lập ở Köln, Đức, nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỉ 20 với một loạt các bài hát thành công, gây tiếng vang lớn trên thế giới như You're Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Gỉl), Pretty young girl, Come Back And Stay, Blue Moon, Lady in Black,...

Ban nhạc được ra đời năm 1984 tại thành phố Köln, Tây Đức. Dù thành lập và biểu diễn chủ yếu tại Đức nhưng đây là nhóm nhạc quốc tế: Các thành viên sáng lập là John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (Ca sĩ chính, người Jamaica) và Andrew Thomas (người Mỹ)....

Bad boys blue: ‘Tôi yêu khán giả Việt Nam’ - Ảnh 2

Từ 2008, Bad boys blue trải qua những thay đổi đáng kể về thành viên. Việc này đã bắt đầu khi Herbert McCoy rời nhóm để tiếp tục thực hiện solo của mình, bằng cách sử dụng các phiên bản riêng của mình về một số bài hát cũ. Và lúc này, Kevin McCoy đã trở thành ca sĩ chính của bộ đôi còn lại, và một thành viên mới, Jeremy Cummins, đã được bổ sung vào đội hình của nhóm.

Ngày 21/2009 Andrew Thomas qua đời tại Köln ở tuổi 63. John McInerney bây giờ là thành viên duy nhất còn sống từ ban đầu line-up của Bad Boys Blue.

Nhạc của Bad boys blue mang âm điệu Euro Disco, giai điệu sôi động, nhưng không kém phần ngọt ngào, tình tự. nhịp điệu nồng nàn, đầy cảm hứng và rất hấp dẫn.

Các hit của nhóm lưu hành rộng rãi tại các nước Đông Âu, Nga, Nam Phi, châu Á...

Bài hát thành công nhất của nhóm là You're Woman. Bài này được giới chuyên môn đánh giá là tiêu biểu cho trào lưu Euro Dance và Euro Disco tại Tây Âu vào những năm 80 của thế kỉ 20.

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