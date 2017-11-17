Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tố Ngân Anh chỉnh răng và hàm: 'Tôi lên tiếng vì cảm thấy nghề của mình bị xúc phạm'

Sau khi tân Hoa hậu Đại dương và đại diện ban tổ chức - ông Võ Việt Chung có buổi gặp gỡ báo chí và đưa ra kết luận cuối cùng rằng Lê âu Ngân Anh sẽ không bị tước vương miện, đạo diễn Bảo Nhân , từng tốt nghiệp Đại học Y dược chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, đã có một bài chia sẻ khá dài trên Facebook phản đối quyết định này.

“Ở góc độ là một bác sĩ, tôi có suy nghĩ rằng: Nếu có vị bác sĩ nào đồng tình với việc đi cắt lớp vi tính và X quang để xem người đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không là một chỉ định y khoa hợp lý mà bỏ qua lâm sàng thì tôi xin chấp nhận đốt bằng Đại học Y Dược mà mình đang có.

Theo Bảo Nhân, anh chắc chắn Lê Âu Ngân Anh có chỉnh sửa răng và hệ xương hàm chứ không chỉ nâng mũi rồi tháo sụn như đã thông báo với dư luận. Vị bác sĩ trẻ đanh thép tuyên bố sẽ đốt bằng cử nhân nếu những lời nói của mình là vô căn cứ.

Vì từ năm nhất đại học, chúng tôi đã được dạy rằng các phương pháp cận lâm sàng dù có hiện đại đến mấy cũng chỉ là phụ, không đủ để đưa ra chẩn đoán cuối cùng, chỉ để tham khảo song song với phương pháp lâm sàng

Với góc độ một bác sĩ được đào tạo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cộng với việc thị lực 10/10 hai mắt, tinh thần và thể chất bình thường, tôi khẳng định cô bé có phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình răng, hệ xương hàm, thay đổi cấu trúc hình dáng mũi (bằng thủ thuật hay phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp). Và dĩ nhiên, bất cứ một người bình thường cũng nhận ra chứ không cần có chuyên môn” - đạo diễn phim Gái già lắm chiêu mổ xẻ vấn đề.

Sau bài chia sẻ này, một số người cho rằng Bảo Nhân cố tình lợi dụng scandal của Lê Âu Ngân Anh để PR cho phim mới. Tuy nhiên, vị đạo diễn tay ngang đã bác bỏ thông tin trên.

“Đang trong studio cắm mặt làm hậu kỳ thì thấy người này người kia tag Facebook cũng đoán được mình bị lên sóng. Tuy nhiên, mình xin khẳng định rằng mình lên tiếng không phải để PR cho phim sắp ra như lời đồn. Vì nếu ai theo dõi mình thì sẽ biết mình chẳng có phim gì sắp ra cả. Mình cũng không PR để kiếm khách phẫu thuật thẩm mỹ vì mình đã không làm 2 năm nay rồi. Vì cũng không làm cho bệnh viện nào nên mình mới dám lên tiếng chứ còn đang làm thì không dám ho he đâu” - Bảo Nhân viết.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong, Bảo Nhân cho biết anh lên tiếng vì cảm thấy chuyện này đụng chạm đến nghề nghiệp trước đây của mình cũng như không muốn Lê Âu Ngân Anh tiếp tục qua mặt và lừa dối dư luận.

“Nếu câu chuyện của Ngân Anh hay ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương không dính dáng gì tới chuyên môn của mình thì thôi. Ở đây, tôi cảm thấy nghề của mình bị qua mặt. Dù sao tôi cũng từng 10 năm được học và đào tạo liên quan tới chuyên ngành y khoa.

Phẫu thuật thẩm mỹ không có gì sai hay xấu cả vì muốn đẹp hơn là nhu cầu tất yếu của mỗi người trong xã hội. Tuy nhiên, đẹp hơn để phục vụ cái đẹp, chứ không phải phục vụ sự lừa dối. Tôi không nói Ngân Anh đẹp hơn hay xấu hơn nhưng tôi không chấp nhận để cô ấy ngang nhiên qua mặt và lừa dối dư luận” - đạo diễn Bảo Nhân thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Bàn về kết quả kiểm tra y tế đã kết luận Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ, Bảo Nhân cho hay: “Chỉ có bác sĩ của cô ấy mới nói như vậy thôi. Còn tôi tin chắc rằng, bất cứ ai có chuyên môn sẽ cười vào kết luận ấy. Có điều họ có lên tiếng hay không vậy thôi”.