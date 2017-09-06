Angela Phương Trinh phủ nhận mình không hề bơm môi, nhưng sự khác biệt quá lớn ở bộ phận này so với trước đây khiến dân mạng không khỏi nghi vấn.

Mới đây, dân mạng đã rất bất ngờ về đôi môi căng mọng khác thường của Angela Phương Trinh, khán giả xôn xao thắc mắc có phải người đẹp vừa bơm môi.

Đáp trả nghi án này, Angela Phương Trinh cho biết dáng môi của cô có sự thay đổi là do ê kíp trang điểm để phù hợp với cô trong vai diễn mới. “Bà mẹ nhí” cũng khẳng định, cách trang điểm này giúp cô thêm quyến rũ, gợi cảm đúng với vẻ kiêu kỳ của nhân vật nên khán giả lầm tưởng rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ nhưng thực ra không phải.

Tuy nhiên, câu trả lời này của Angela Phương trinh chưa thuyết phục được khán giả. Đặc biệt là khi so sánh đôi môi hiện tại với hình ảnh của cô trong quá khứ.

Hết khoe vòng 3 ngoại cỡ, Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi sưng như bị ong đốt Bờ môi của Angela Phương Trinh bỗng dưng phồng to một cách bất thường. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ lầm tưởng cô vừa bị chú ong nào đó vô tình hôn lên môi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-phu-nhan-khong-bom-moi-nhung-loat-anh-nay-chinh-la-bang-chung-to-cao-su-that-233129.html