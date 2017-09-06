Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật

Giải trí 06/09/2017 11:34

Angela Phương Trinh phủ nhận mình không hề bơm môi, nhưng sự khác biệt quá lớn ở bộ phận này so với trước đây khiến dân mạng không khỏi nghi vấn.

Mới đây, dân mạng đã rất bất ngờ về đôi môi căng mọng khác thường của Angela Phương Trinh, khán giả xôn xao thắc mắc có phải người đẹp vừa bơm môi

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 1
Bờ môi căng mọng khác lạ của Angela Phương Trinh khiến khán giả hoài nghi cô vừa bơm môi - Ảnh: Internet

Đáp trả nghi án này, Angela Phương Trinh cho biết dáng môi của cô có sự thay đổi là do ê kíp trang điểm để phù hợp với cô trong vai diễn mới. “Bà mẹ nhí” cũng khẳng định, cách trang điểm này giúp cô thêm quyến rũ, gợi cảm đúng với vẻ kiêu kỳ của nhân vật nên khán giả lầm tưởng rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ nhưng thực ra không phải.

Tuy nhiên, câu trả lời này của Angela Phương trinh chưa thuyết phục được khán giả. Đặc biệt là khi so sánh đôi môi hiện tại với hình ảnh của cô trong quá khứ.

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 2
Trước nghi án bơm môi, người đẹp khẳng định đó chỉ là do ê kíp trang điểm để phù hợp với vai diễn mới của mình - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 3
Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục vì dáng môi của cô quá khác lạ so với trước đó - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 4
Đôi môi thanh mảnh, nhỏ xinh của Angela Phương Trinh từng làm nhiều người say mê - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 5
Nhan sắc của "Bà mẹ nhí" trước khi qua dao kéo - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 6
Hình ảnh Angela Phương Trinh rạng rỡ với nụ cười tươi được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 7
Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt quá lớn của đôi môi quá khứ và hiện tại, đặc biệt độ dày môi thay đổi khá nhiều - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh phủ nhận không bơm môi, nhưng loạt ảnh này chính là bằng chứng tố cáo sự thật - Ảnh 8
Hầu hết mọi người đều nhận xét rằng dáng môi tều khác lạ mới này không phù hợp với “Bà mẹ nhí” - Ảnh: Internet

Hết khoe vòng 3 ngoại cỡ, Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi sưng như bị ong đốt

Hết khoe vòng 3 ngoại cỡ, Angela Phương Trinh lại gây choáng với bờ môi sưng như bị ong đốt

Bờ môi của Angela Phương Trinh bỗng dưng phồng to một cách bất thường. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người sẽ lầm tưởng cô vừa bị chú ong nào đó vô tình hôn lên môi.

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