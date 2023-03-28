7 nam idol Kpop xóa tan định kiến "thần tượng đóng phim dở": người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên

Giải trí 28/03/2023 11:44

Cùng ở trên cương vị là những người nổi tiếng, nhưng trong giới showbiz Hàn Quốc luôn có sự phân biệt giữa vị trí diễn viên và idol. Thường nhắc tới việc idol diễn xuất khán giả sẽ đánh giá không cao năng lực của họ, nhưng đã có những idol Kpop giúp xóa bỏ định kiến “thần tượng đóng phim”.

PARK HYUNG SIK (ZE:A)

Sau sự thành công vang dội của Strong Woman Do Bong Soon, cái tên Park Hyung Sik đã đã khiến trái tim của không ít cô gái “lệch nhịp” vì những nét quyến rũ tỏa ra từ nhân vật do anh đảm nhận. Mặc dù xuất thân là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nhưng Park Hyung Sik thực sự rất biết diễn xuất, anh đặc biệt phù hợp với hình tượng một chàng trai giàu có nhưng lại có tính cách ấm áp và ngọt ngào.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 1

Park Hyung Sik bắt đầu khởi nghiệp đóng phim từ năm 2010 khi còn là thành viên nhóm nhạc ZE:A. Đến nay, gia tài diễn xuất của anh đã khá “đồ sộ” với các vai diễn từ cameo, nam phụ, nam thứ chính cho tới vai nam chính đầu tiên trong Do Bong Soon.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 2

PARK JIHOON (CỰU THÀNH VIÊN WANNA ONE)

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Jihoon chính thức debut với vai trò diễn viên thông qua bộ phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phát sóng trên đài JTBC với sự tham gia của Kim Min Jae (vai Ma Hoon), Gong Seung Yeon (vai Gae Ttong - mối tình đầu của vua), Seo Ji Hoon (vai Lee Soo - nhà vua), Byun Woo Suk (vai Do Joon) và một số diễn viên khác.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 3

Trong phim, Jihoon đảm nhận vai Go Youngsoo, là fashionista, người nổi tiếng được săn đón nhất của Hanyang, biến đường phố trở thành sàn diễn thời trang. Nam nhân ấy luôn mặc những bộ đồ nhiều sắc màu, yêu thích các phụ kiện, quần áo, đồ trang điểm và là nam nhân mang nhiều bí mật thầm kín không thể nói ra. Ngay tập đầu phát sóng, bộ phim nhận được phản hồi vô cùng tốt, liên tục trending #1 trên Naver & Daum ở tất cả mọi lứa tuổi và có rating tập đầu cao thứ 3 trong lịch sử phim truyền hình JTBC là 4.278%[46].Phim có rating tập đầu cao nhất là "Chief of staff" 4.375% và thứ hai là “Life” với 4.334%. Trong thời gian phát sóng phim, Jihoon đứng đầu liên tiếp 8 tuần liền trên "Hot Topic dành cho diễn viên truyền hình".

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 4

DO KYUNG SOO (EXO)

Có thể nói D.O là thành viên chăm chỉ đóng phim nhất trong nhóm nhạc nam đình đám EXO. Đồng thời anh cũng được coi là chàng diễn viên vô cùng nổi tiếng trong giới idol đá chéo sân.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 5

Với việc đảm nhận hơn 5 vai diễn truyền hình và 5 vai diễn điện ảnh từ 2012 tới nay, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nam thần tượng sở hữu một khả năng “thiên bẩm” và thực lực nổi bật trong lĩnh vực diễn xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, Do Kyung Soo được nhớ đến nhiều nhất với hai vai diễn Han Kang Woo trong It’s Okay, That’s Love và Doo Young trong Hyung (Anh tôi vô số tội). Bằng việc nhập vai một cách ấn tượng, thành viên EXO đã lấy đi của người xem không ít nước mắt.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 6

JIN YOUNG (B1A4)

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim tài năng sinh năm 1991, Jung Jin Young giờ đây còn là một diễn viên được các biên kịch, đạo diễn săn đón.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 7

Nếu như ở màn ảnh rộng, sự xuất hiện của trưởng nhóm B1A4 trong hit phòng vé Miss Granny từng gây nhiều chú ý thì trên màn ảnh nhỏ, anh đã “đánh cắp” trái tim của hàng triệu thiếu nữ sau khi vào vai nam thứ "kinh điển" Kim Yoon Sung của Mây họa ánh trăng.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 8

LEE JUN HO (2PM)

Lee Jun Ho là thành viên nhóm nhạc 2PM trực thuộc JYP Entertainment, một thần tượng toàn năng với vị trí chủ chốt trong nhóm là main vocal và main dance.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 9

Nam ca sĩ dần bén duyên với diễn xuất, được biết đến qua những bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Chief Kim (2017), Rain or Shine (2017), Wok of love (2018), Confession (2019) và một cú nhảy xa hoàn hảo với vai diễn Lee San trong bộ phim The Red Sleeve – phim truyền hình ăn khách năm 2021.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 10

YOOK SUNG JAE (BTOB)

Sau khi liên tục xuất hiện với các vai diễn nhỏ lẻ trong Monster, Reply 1994 và Plus Nine Boys, lần đầu tiên Sung Jae "gây sửng sốt" trên truyền hình là với vai diễn trong bộ phim School 2015 của đài KBS.

Hóa thân thành một cậu học sinh trung học nghịch ngợm nhưng trong sáng, thành viên của BTOB đã chiếm trọn tình cảm của những khán giả yêu mến chàng nam phụ đáng thương Gong Tae Kwang. Và cũng chính nhờ vai diễn ấn tượng này, nam thần tượng đã dần được khán giả nhớ mặt và tên tuổi của anh cũng vươn lên một tầm cao mới.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 11

YOON DOO JOON (HIGHLIGHT)

Trưởng nhóm “Highlight” Yoon Doo Joon đã khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là ca sĩ lẫn diễn viên. Trong đó không thể không kể đến những vai diễn mà anh thể hiện trong các bộ phim Splash Splash Love, Iris 2, Let’s Eat 1 và Let’s Eat 2, qua đó chàng thủ lĩnh HIGHLIGHT đã thể hiện được tài năng của mình và may mắn được công chúng công nhận như một diễn viên thực thụ chứ không đơn thuần chỉ là một thần tượng đi diễn. Một trong những bộ phim thành công của anh phải kể đến Let’s Eat và Splash Splash Love. Let's Eat (Thực Thần) có nội dung xoay quanh cuộc sống của Goo Dae Young (Yoon Doo Joon) bên cạnh những người hàng xóm.

7 nam idol Kpop xóa tan định kiến 'thần tượng đóng phim dở': người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên - Ảnh 12

Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành vì nguyên nhân này

Hơn 20 phim của Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành vì nguyên nhân này

Cư dân mạng xôn xao trước thông tin hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên Hong Kong Lưu Khải Uy có nguy cơ bị cấm lưu hành.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn idol Kpop idol đóng phim

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026