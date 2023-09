7 nam idol Kpop xóa tan định kiến "thần tượng đóng phim dở": người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên

PARK HYUNG SIK (ZE:A)

Sau sự thành công vang dội của Strong Woman Do Bong Soon, cái tên Park Hyung Sik đã đã khiến trái tim của không ít cô gái “lệch nhịp” vì những nét quyến rũ tỏa ra từ nhân vật do anh đảm nhận. Mặc dù xuất thân là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nhưng Park Hyung Sik thực sự rất biết diễn xuất, anh đặc biệt phù hợp với hình tượng một chàng trai giàu có nhưng lại có tính cách ấm áp và ngọt ngào.