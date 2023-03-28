7 nam idol Kpop xóa tan định kiến "thần tượng đóng phim dở": người thứ nhất làm dậy sóng cả châu Á với vai nam chính đầu tiên

Sau sự thành công vang dội của Strong Woman Do Bong Soon, cái tên Park Hyung Sik đã đã khiến trái tim của không ít cô gái “lệch nhịp” vì những nét quyến rũ tỏa ra từ nhân vật do anh đảm nhận. Mặc dù xuất thân là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nhưng Park Hyung Sik thực sự rất biết diễn xuất, anh đặc biệt phù hợp với hình tượng một chàng trai giàu có nhưng lại có tính cách ấm áp và ngọt ngào.

Park Hyung Sik bắt đầu khởi nghiệp đóng phim từ năm 2010 khi còn là thành viên nhóm nhạc ZE:A. Đến nay, gia tài diễn xuất của anh đã khá “đồ sộ” với các vai diễn từ cameo, nam phụ, nam thứ chính cho tới vai nam chính đầu tiên trong Do Bong Soon.

PARK JIHOON (CỰU THÀNH VIÊN WANNA ONE)

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Jihoon chính thức debut với vai trò diễn viên thông qua bộ phim Flower Crew: Joseon Marriage Agency phát sóng trên đài JTBC với sự tham gia của Kim Min Jae (vai Ma Hoon), Gong Seung Yeon (vai Gae Ttong - mối tình đầu của vua), Seo Ji Hoon (vai Lee Soo - nhà vua), Byun Woo Suk (vai Do Joon) và một số diễn viên khác.

Trong phim, Jihoon đảm nhận vai Go Youngsoo, là fashionista, người nổi tiếng được săn đón nhất của Hanyang, biến đường phố trở thành sàn diễn thời trang. Nam nhân ấy luôn mặc những bộ đồ nhiều sắc màu, yêu thích các phụ kiện, quần áo, đồ trang điểm và là nam nhân mang nhiều bí mật thầm kín không thể nói ra. Ngay tập đầu phát sóng, bộ phim nhận được phản hồi vô cùng tốt, liên tục trending #1 trên Naver & Daum ở tất cả mọi lứa tuổi và có rating tập đầu cao thứ 3 trong lịch sử phim truyền hình JTBC là 4.278%[46].Phim có rating tập đầu cao nhất là "Chief of staff" 4.375% và thứ hai là “Life” với 4.334%. Trong thời gian phát sóng phim, Jihoon đứng đầu liên tiếp 8 tuần liền trên "Hot Topic dành cho diễn viên truyền hình".

DO KYUNG SOO (EXO)

Có thể nói D.O là thành viên chăm chỉ đóng phim nhất trong nhóm nhạc nam đình đám EXO. Đồng thời anh cũng được coi là chàng diễn viên vô cùng nổi tiếng trong giới idol đá chéo sân.

Với việc đảm nhận hơn 5 vai diễn truyền hình và 5 vai diễn điện ảnh từ 2012 tới nay, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nam thần tượng sở hữu một khả năng “thiên bẩm” và thực lực nổi bật trong lĩnh vực diễn xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, Do Kyung Soo được nhớ đến nhiều nhất với hai vai diễn Han Kang Woo trong It’s Okay, That’s Love và Doo Young trong Hyung (Anh tôi vô số tội). Bằng việc nhập vai một cách ấn tượng, thành viên EXO đã lấy đi của người xem không ít nước mắt.

JIN YOUNG (B1A4)

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim tài năng sinh năm 1991, Jung Jin Young giờ đây còn là một diễn viên được các biên kịch, đạo diễn săn đón.

Nếu như ở màn ảnh rộng, sự xuất hiện của trưởng nhóm B1A4 trong hit phòng vé Miss Granny từng gây nhiều chú ý thì trên màn ảnh nhỏ, anh đã “đánh cắp” trái tim của hàng triệu thiếu nữ sau khi vào vai nam thứ "kinh điển" Kim Yoon Sung của Mây họa ánh trăng.

LEE JUN HO (2PM)

Lee Jun Ho là thành viên nhóm nhạc 2PM trực thuộc JYP Entertainment, một thần tượng toàn năng với vị trí chủ chốt trong nhóm là main vocal và main dance.

Nam ca sĩ dần bén duyên với diễn xuất, được biết đến qua những bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Chief Kim (2017), Rain or Shine (2017), Wok of love (2018), Confession (2019) và một cú nhảy xa hoàn hảo với vai diễn Lee San trong bộ phim The Red Sleeve – phim truyền hình ăn khách năm 2021.

YOOK SUNG JAE (BTOB)

Sau khi liên tục xuất hiện với các vai diễn nhỏ lẻ trong Monster, Reply 1994 và Plus Nine Boys, lần đầu tiên Sung Jae "gây sửng sốt" trên truyền hình là với vai diễn trong bộ phim School 2015 của đài KBS.

Hóa thân thành một cậu học sinh trung học nghịch ngợm nhưng trong sáng, thành viên của BTOB đã chiếm trọn tình cảm của những khán giả yêu mến chàng nam phụ đáng thương Gong Tae Kwang. Và cũng chính nhờ vai diễn ấn tượng này, nam thần tượng đã dần được khán giả nhớ mặt và tên tuổi của anh cũng vươn lên một tầm cao mới.

YOON DOO JOON (HIGHLIGHT)

Trưởng nhóm “Highlight” Yoon Doo Joon đã khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là ca sĩ lẫn diễn viên. Trong đó không thể không kể đến những vai diễn mà anh thể hiện trong các bộ phim Splash Splash Love, Iris 2, Let’s Eat 1 và Let’s Eat 2, qua đó chàng thủ lĩnh HIGHLIGHT đã thể hiện được tài năng của mình và may mắn được công chúng công nhận như một diễn viên thực thụ chứ không đơn thuần chỉ là một thần tượng đi diễn. Một trong những bộ phim thành công của anh phải kể đến Let’s Eat và Splash Splash Love. Let's Eat (Thực Thần) có nội dung xoay quanh cuộc sống của Goo Dae Young (Yoon Doo Joon) bên cạnh những người hàng xóm.