3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine

Đạt doanh thu cao trong thời gian công chiếu, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và ghi điểm tuyệt đối với người xem bởi câu chuyện tình yêu được khai thác một cách độc đáo, tích cực, thực tế, góc cạnh… 'The Love Letter', 'Like Crazy', 'Falling In Love' là 3 trong số những bộ phim kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine 2017.

The Love Letter (Bức thư tình yêu) Trong thời đại mà những lá thư tay dần trở nên "tuyệt chủng", thì nó lại bất ngờ tạo nên những gia vị tuyệt vời cho các bộ phim và "The Love Letter" chính là một bộ phim như thế… Chuyện phim xoay quanh Helen MacFarquhar (Kate Capshaw) - nhân viên một hiệu sách cũ vừa ly dị chồng. Trong lúc phải giải quyết những rắc rối dai dẳng của việc ly hôn cũng như sắp đặt mọi thứ cho cuộc sống mới bên đứa con gái của mình, một buổi sáng nọ, trong lúc kiểm tra hộp thư, Helen nhận được một bức thư tình nhưng không có tên người gửi lẫn người nhận, dù vậy, cô vẫn tin đây là bức thư được gửi cho mình... Từ những thắc mắc về xuất xứ của bức thư tình bí ẩn, Helen bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc hành trình có tên đi tìm tác giả của bức thư và chính cuộc hành trình này đã mang đến cho cô nhiều tình huống tréo ngoe, trớ trêu nhưng cũng không kém phần hài hước, lãng mạn. "The Love Letter" sẽ chính thức được ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào đúng dịp Valentine 2017 trên Paramount Channel Việt Nam kênh HTVC - Phim lúc 16h30 ngày 14/02/2017. Like Crazy (Yêu dại khờ) Chuyện kể về Jacob và Anna- hai sinh viên đại học ở Los Angeles (Mỹ). Anna là một người Anh và tới Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Anna buộc phải trở về London, thế nhưng lúc này, tình cảm giữa cô và Jacob đã quá sâu đậm, cũng vì thế mà tình yêu giữa cả hai trải dài theo khoảng cách từ Los Angeles đến London. Với câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, ngọt ngào, "Like Crazy" còn khắc họa nỗi nhớ mong khắc khoải của đôi lứa yêu nhau mà bất cứ ai đã, đang yêu cũng đều bất chợt nhìn thấy mình trong đó... Bộ phim đã mang về cho ekip và diễn viên loạt giải thưởng: "Best Female Newcomer", "Theatrical Trailers – Best Romance", "Best Breakthrough Actor", "Breakthrough Performer"... "Like Crazy" được phát sóng đúng ngày Valentine 14/02/2017 trên Paramount Channel Việt Nam - HTVC - Phim lúc 22h30. Falling In Love (Con tim dại khờ) Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến "Falling In Love"- một trong những bộ phim tình yêu lãng mạn của đạo diễn Ulu Grosbard. Trong lúc mua sắm đồ dùng cho gia đình, kiến ​​trúc sư Frank Raftis (De Niro) và nghệ sĩ đồ họa Molly Gilmore (Streep) vô tình gặp nhau. Họ bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi cuốn vào nhau bằng một thứ tình yêu cuồng nhiệt, say đắm. Nhưng hai mảnh ghép giống nhau có bao giờ ghép thành một và sau 1 năm bên nhau, điều gì đến cũng đến. Những ngày tháng yêu bỗng chốc trở thành dĩ vãng, họ bước đi trên con đường riêng, họ gặp những người mới, xây dựng những mối quan hệ mới và rồi bất chợt họ lại nhớ về nhau... "Falling In Love"- bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên gạo cội Robert De Niro và Meryl Streep sẽ được ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào lúc 15h30 ngày 11/02/2017 trên Paramount Channel Việt Nam trên HTVC - Phim.