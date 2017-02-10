3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine

Giải trí 10/02/2017 17:30

Đạt doanh thu cao trong thời gian công chiếu, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và ghi điểm tuyệt đối với người xem bởi câu chuyện tình yêu được khai thác một cách độc đáo, tích cực, thực tế, góc cạnh… 'The Love Letter', 'Like Crazy', 'Falling In Love' là 3 trong số những bộ phim kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine 2017.

The Love Letter (Bức thư tình yêu)

Trong thời đại mà những lá thư tay dần trở nên “tuyệt chủng”, thì nó lại bất ngờ tạo nên những gia vị tuyệt vời cho các bộ phim và “The Love Letter” chính là một bộ phim như thế… 

3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine - Ảnh 1
Poster phim The Love Letter.

Chuyện phim xoay quanh Helen MacFarquhar (Kate Capshaw) - nhân viên một hiệu sách cũ vừa ly dị chồng. Trong lúc phải giải quyết những rắc rối dai dẳng của việc ly hôn cũng như sắp đặt mọi thứ cho cuộc sống mới bên đứa con gái của mình, một buổi sáng nọ, trong lúc kiểm tra hộp thư, Helen nhận được một bức thư tình nhưng không có tên người gửi lẫn người nhận, dù vậy, cô vẫn tin đây là bức thư được gửi cho mình... Từ những thắc mắc về xuất xứ của bức thư tình bí ẩn, Helen bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc hành trình có tên đi tìm tác giả của bức thư và chính cuộc hành trình này đã mang đến cho cô nhiều tình huống tréo ngoe, trớ trêu nhưng cũng không kém phần hài hước, lãng mạn.

3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine - Ảnh 2

“The Love Letter” sẽ chính thức được ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào đúng dịp Valentine 2017 trên Paramount Channel Việt Nam kênh HTVC - Phim lúc 16h30 ngày 14/02/2017.

Like Crazy (Yêu dại khờ)

Chuyện kể về Jacob và Anna- hai sinh viên đại học ở Los Angeles (Mỹ). Anna là một người Anh và tới Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Anna buộc phải trở về London, thế nhưng lúc này, tình cảm giữa cô và Jacob đã quá sâu đậm, cũng vì thế mà tình yêu giữa cả hai trải dài theo khoảng cách từ Los Angeles đến London. 

3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine - Ảnh 3

Với câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, ngọt ngào, “Like Crazy” còn khắc họa nỗi nhớ mong khắc khoải của đôi lứa yêu nhau mà bất cứ ai đã, đang yêu cũng đều bất chợt nhìn thấy mình trong đó... Bộ phim đã mang về cho ekip và diễn viên loạt giải thưởng: “Best Female Newcomer”, “Theatrical Trailers – Best Romance”, “Best Breakthrough Actor”, “Breakthrough Performer”...  

“Like Crazy” được phát sóng đúng ngày Valentine 14/02/2017 trên Paramount Channel Việt Nam - HTVC - Phim lúc 22h30.

Falling In Love (Con tim dại khờ)

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến “Falling In Love”- một trong những bộ phim tình yêu lãng mạn của đạo diễn Ulu Grosbard.

3 bộ phim tình yêu kinh điển không thể bỏ qua trong mùa Valentine - Ảnh 4

Trong lúc mua sắm đồ dùng cho gia đình, kiến ​​trúc sư Frank Raftis (De Niro) và nghệ sĩ đồ họa Molly Gilmore (Streep) vô tình gặp nhau. Họ bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi cuốn vào nhau bằng một thứ tình yêu cuồng nhiệt, say đắm. Nhưng hai mảnh ghép giống nhau có bao giờ ghép thành một và sau 1 năm bên nhau, điều gì đến cũng đến. Những ngày tháng yêu bỗng chốc trở thành dĩ vãng, họ bước đi trên con đường riêng, họ gặp những người mới, xây dựng những mối quan hệ mới và rồi bất chợt họ lại nhớ về nhau... 

“Falling In Love”- bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên gạo cội Robert De Niro và Meryl Streep sẽ được ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào lúc 15h30 ngày 11/02/2017 trên Paramount Channel Việt Nam trên HTVC - Phim.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 bộ phim tình yêu mùa Valentine 3 bộ phim tình yêu mùa Valentine không thể bỏ qua phim tình yêu mùa Valentine

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn