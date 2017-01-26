29 Tết, Ngọc Trinh âm thầm mở Facebook, vài phút sau cô bất ngờ làm điều này

Giải trí 26/01/2017 17:39

Ngày 26/1, 'nữ hoàng nội y' bất ngờ mở lại trang Facebook cá nhân sau thời gian 'biệt tích' khi bạn trai Hoàng Kiều nói lời chia tay.

Những ngày cuối năm, Hoàng Kiều - Ngọc Trinh gây chấn động dư luận khi công bố kết thúc chuyện tình mặn nồng sau 60 ngày yêu. Thông tin khiến mọi người đều ngỡ ngàng bởi cách đó vài giờ cặp đôi còn thể hiện tình cảm thân mật tại sân bay ở Mỹ. 

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Trước khi nói lời chia tay, cách đó vài giờ Hoàng Kiều ra sân bay ở Mỹ đón Ngọc Trinh.

Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú 72 tuổit? viết:

"Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy.

Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

Được biết, sau phát ngôn của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn đang ở tại Mỹ. Cô cũng xóa hết các hình ảnh thời mặn nồng với Hoàng Kiều và tạm thời khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội. 

Ngày 26/1 (29 Tết), Ngọc Trinh âm thầm mở lại trang Facebook cá nhân. Nhiều dân mạng đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này và chia sẻ 'tin vui' trên nhiều diễn đàn giải trí. Tuy nhiên, vài phút sau, khi truy cập lại tài khoản của người đẹp 27 tuổi thì nhận được thông báo 'rất tiếc, hiện nội dung này không khả dụng'.

29 Tết, Ngọc Trinh âm thầm mở Facebook, vài phút sau cô bất ngờ làm điều này - Ảnh 2
Sau 3 ngày 'đóng cửa', Ngọc Trinh vừa mở lại Facebook cá nhân.

29 Tết, Ngọc Trinh âm thầm mở Facebook, vài phút sau cô bất ngờ làm điều này - Ảnh 3
Tuy nhiên, vài phút sau cô lại khóa Facebook lại.

Dù chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào, song các hành động của Ngọc Trinh cũng phần nào nói lên chuyện tình của cô và bạn trai 72 tuổi đã thật sự 'đổ vỡ'?. Trước đó, thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng 'chân dài' Trà Vinh làm cho bạn trai là tập nấu lẩu và được ông khen: 'Em yêu anh đã biết nấu lẩu rồi". 

Việc mở đi - đóng lại Facebook nhiều lần cũng chứng minh rằng Ngọc Trinh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với dư luận sau ồn ào tình cảm. Dường như người đẹp Trà Vinh muốn chọn thời điểm thích hợp hơn để quay trở lại, thay vì tiếp tục nhận được các ý kiến trái chiều của dư luận.

Theo nhiều nguồn tin, hiện Ngọc Trinh đã về Việt Nam để chuẩn bị ăn Tết cùng gia đình.

29 Tết, Ngọc Trinh âm thầm mở Facebook, vài phút sau cô bất ngờ làm điều này - Ảnh 4
Hình ảnh Ngọc Trinh đón Tết cùng gia đình vào năm ngoái.

Ngọc Bích - chị gái một của Ngọc Trinh, một người luôn theo dõi sát sao chuyện tình cảm của em gái với tỷ phú cũng như hoạt động giải trí của người đẹp 27 tuổi cũng giữ thái độ im lặng, chưa có chia sẻ, bàn luận gì thêm về mối tình "sớm nở, tối tàn" này. Theo đó, trên trang cá nhân facebook của Ngọc Bích hiện tại chỉ có những hình ảnh của bản thân đăng tải và cập nhật thêm những hình ảnh của em gái trước đó mà thôi.

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Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

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