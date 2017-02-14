14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan

Giải trí 14/02/2017 16:16

Sáng nay (14/2), nhân dịp Lễ tình nhân Tim và Trương Quỳnh Anh đã 'trốn' con trai cưng Sushi cùng đi Thái Lan du lịch sau một mùa Tết hai vợ chồng xa nhau vì bận rộn những công việc cá nhân.

Chuyến sang Thái lần này cũng là dịp Tim và Trương Quỳnh Anh gặp gỡ một số diễn viên nước bạn mời về Việt Nam đóng phim tự mình sản xuất.

Đôi vợ chồng trẻ tranh thủ làm thủ tục và đổi ngoại tệ trước khi vào trong. Tim luôn dành cho bà xã Quỳnh Anh những cử chỉ nồng nàn, tình cảm và ngọt ngào.

Năm 2017 Trương Quỳnh Anh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các kế hoạch âm nhạc của mình trong khi Tim sẽ bắt tay thực hiện với công ty giải trí riêng trong việc sản xuất MV và các bộ phim.

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 1
Tim - Trương Quỳnh Anh tại sân bay.

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 2
Cặp đôi 'trốn' con trai đi du lịch.

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 3

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 4

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 5
Cùng nhau chụp ảnh selfie.

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 6
Cả hai diện những trang phục cá tính.

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 7

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 8

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 9

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 10

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 11

14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan - Ảnh 12
Nhiều khá giả nhận ra sự có mặt của cặp đôi vợ chồng hot nhất showbiz.

Ảnh: Leon.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tim - Trương Quỳnh An đi Thái Lan Tim - Trương Quỳnh An đi du lịch Tim - Trương Quỳnh Anh đi Thái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn