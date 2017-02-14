14/2, Tim - Trương Quỳnh Anh 'trốn' con trai cưng Sushi đi du lịch Thái Lan

Chuyến sang Thái lần này cũng là dịp Tim và Trương Quỳnh Anh gặp gỡ một số diễn viên nước bạn mời về Việt Nam đóng phim tự mình sản xuất.

Đôi vợ chồng trẻ tranh thủ làm thủ tục và đổi ngoại tệ trước khi vào trong. Tim luôn dành cho bà xã Quỳnh Anh những cử chỉ nồng nàn, tình cảm và ngọt ngào.

Năm 2017 Trương Quỳnh Anh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các kế hoạch âm nhạc của mình trong khi Tim sẽ bắt tay thực hiện với công ty giải trí riêng trong việc sản xuất MV và các bộ phim.