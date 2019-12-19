10 sự kiện nổi bật trong một năm đầy sóng gió của showbiz Hàn

2019 là một năm đầy sóng gió của làng giải trí xứ sở Kim Chi với hàng loạt vụ việc chấn động. Mới đây trang Sina đã tổng hợp lại 10 sự kiện nổi bật nhất showbiz Hàn năm 2019.

Ngày 18/9/2019 truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã tìm ra hung thủ vụ giết người hàng loạt diễn ra từ năm 1986 đến năm 1991. Trong vòng 5 năm, gã sát nhân này đã bắt giữ và giết hại 10 người phụ nữ, chỉ một nạn nhân duy nhất trốn thoát thành công. Mặc dù huy động lực lượng khá đông tham gia nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ. Sau 33 năm, người đàn ông họ Lee được cho là hung thủ của vụ giết người hàng loạt này mới được tìm ra.

Bộ phim điện ảnh “Hồi ức kẻ sát nhân” được công chiếu năm 2003 và trở thành một trong những bộ phim để đời của đạo diễn Bong Joon Ho. Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật từng gây chấn động Hàn Quốc trong nhiều năm.

Điều tra lại cái chết của Jang Ja Yeon

Mặc dù được điều tra lại nhưng kết luận về cái chết của Jang Ja Yeon vẫn không có nhiều đột phá

Năm 2009, cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2019, vụ án này một lần nữa được điều tra lại để làm sáng tỏ một số vấn đề. Tưởng rằng sẽ có nhiều đột phá trong lần điều tra này nhưng đến ngày 20/5, sau 13 tháng làm việc, cơ quan chức năng kết luận khó có thể tiếp tục điều tra về vụ tự tử của Jang Ja Yeon vì thiếu bằng chứng.

Hàng loạt "nam thần" xuất ngũ

Hàng loạt 'nam thần' Kpop xuất ngũ trong năm 2019

Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, G-Dragon và nhiều sao nam khác cùng xuất ngũ trong năm 2019 là sự kiện đứng thứ 8 trong 10 sự kiện được quan tâm nhất của làng giải trí Hàn Quốc trong năm vừa qua.

Produce X 101 thao túng phiếu bình chọn

Thao túng kết quả trong show Produce X 101 khiến nhà sản xuất chương trình bị bắt

Tháng 11/2019 nhà sản xuất Ahn Joon Young và giám đốc sản xuất Kim Yong Bum bị bắt giữ vì có liên quan đến việc thao túng kết quả phiếu bầu trong show truyền hình nổi tiếng Produce X 101. Ahn Joon Young thừa nhận chỉnh sửa kết quả trong hai mùa gần nhất. Sự việc này đã gây chấn động làng giải trí xứ sở Kim Chi.

Bê bối của Seungri và Jung Joon Young

Bê bối tình dục của Seungri và Jung Joon Young gây chấn động toàn châu Á

Năm 2019, không thể không nhắc tới bê bối tình dục và lối sống trụy lạc của những thần tượng nổi tiếng như Seungri và Jung Joon Young. Scandal này chẳng những khiến Kpop chao đảo mà còn khiến làng giải trí châu Á chấn động.

Park Yoo Chun thừa nhận dùng ma túy

Park Yoo Chun thừa nhận sử dụng ma túy tại tòa

Dù rằng trước đây nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Park Yoo Chun luôn phủ nhận việc sử dụng ma túy nhưng trong phiên tòa diễn ra ngày 14/6, nam diễn viên họ Park bất ngờ thừa nhận mọi cáo buộc. Sự việc này khiến nam ca sĩ sinh năm 1986 hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận và đây cũng là một trong 10 sự kiện giải trí được quan tâm nhất của xứ sở Kim Chi năm 2019.

Go Hye Sun và Ahn Jae Hyun "tố" nhau trên mạng xã hội

Vợ chồng Go Hye Sun liên tục tố nhau trên truyền thông

Tháng 8/2019 nữ diễn viên xinh đẹp Go Hye Sun bất ngờ tiết lộ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình với Ahn Jae Hyun trên trang cá nhân. Sau đó người đẹp “Vườn sao băng” liên tục tố chồng mình là kẻ phản bội, đồng thời nhiều lần bị chồng làm tổn thương. Vụ việc này cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn

Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến nhiều fan nuối tiếc

Những ngày cuối tháng 6, làng giải trí Hàn Quốc chấn động với thông tin nữ diễn viên Song Hye Kyo và Song Joong Ki đệ đơn ly hôn. Nhiều fan hâm mộ cặp đôi “Hậu duệ mặt trời” đã không tin vào sự thật này. Chưa đầy một tháng sau, cặp đôi nổi tiếng hoàn tất mọi thủ tục ly hôn.

Goo Hara qua đời tại nhà riêng

Cuộc sống quá nhiều bi kịch khiến Goo Hara tìm đến cái chết

Ngày 24/11 nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Goo Hara được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng. Trước đây cô đã nhiều lần tự tử không thành vì chịu nhiều áp lực và trải qua nhiều bi kịch trong cuộc sống. Goo Hara tự kết thúc cuộc đời khi mới 28 tuổi.

Sulli tự tử vì trầm cảm

Sulli tự kết thúc cuộc đời vì mắc bệnh trầm cảm

Ngày 14/10 truyền thông Hàn Quốc nói chung và châu Á nói riêng chấn động bởi thông tin nữ ca sĩ xinh đẹp Sulli qua đời. Nguyên nhân được cho là do Sulli mắc bệnh trầm cảm và là nạn nhân của bạo lực mạng. Do đó, cô đã tìm đến cái chết để giải thoát.