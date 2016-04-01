Vườn Nong Nooch tươi đẹp

Cách Pattaya 20km về phía nam, vườn nhiệt đới Nong Nooch là điểm du lịch rất “hút” khách ở Thái Lan bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình. Đặc biệt, đây còn là nơi trồng nhiều loài hoa lan quý, đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách yêu hoa cỏ.

Ảnh: internet

Đến vườn nhiệt đới Nong Nooch, ấn tượng đầu tiên mà du khách không thể nào rời mắt chính là phong cách thiết kế khung cảnh ở đây rất cuốn hút. Cây cỏ, hoa lá và các vật trang trí được cắt tỉa hết sức công phu và theo nhiều hình dạng khác nhau, tạo thành chủ đề đẹp mắt và lôi cuốn.

Vườn Nong Nooch trồng hơn 1100 giống cây nhiệt đới và hơn 650 loài hoa lan quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới, có rất nhiều giống hoa lan mà bạn chưa từng nhìn thấy. Nhìn từ trên cao, vườn lan như một mê cùng kỳ bí với những hình dạng, hoa văn khác nhau tạo nên một bức tranh cực kỳ sinh động. Chắc chắn, những ai có sở thích sưu tầm hoa lan sẽ không thể bỏ qua địa chỉ du lịch hấp dẫn này.

Ảnh: internet

Không chỉ vậy, vườn nhiệt đới Nong Nooch còn được thiết kế với một bản sao thu nhỏ của bãi đá cổ nổi tiếng Stonehenge, đài phun nước, các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp với nhiều nhà hàng, resort cao cấp…sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm du lịch thật thú vị.

Ảnh: internet

Bên cạnh hoạt động tham quan khu vườn với những loài cây tuyệt đẹp và những loài hoa có hương thơm quyến rũ, bạn sẽ còn được dịp xem những chú voi biểu diễn đi xe đạp, chơi bóng đá, kéo co vô cùng hấp dẫn, hoặc tham gia các trò chơi dân gian đậm nét văn hóa truyền thống Thái Lan.

Ảnh: internet

Viếng thăm vườn nhiệt đới Nong Nooch dù chỉ một lần, chắc chắn bạn sẽ lưu luyến và nhớ mãi địa chỉ du lịch hấp dẫn này.

Ảnh: internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuon-nong-nooch-tuoi-dep-72131.html