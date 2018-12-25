Tết Dương lịch 2019 đi đâu chơi?

Tháng 12 được xem là thời điểm đẹp nhất để du lịch Mai Châu. Nơi đây có khí hậu ôn hòa và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, núi rừng. Còn gì thích bằng khi đi chơi Tết dương lịch được đắm mình giữa bạt ngàn rừng xanh hay giữa cánh đồng hoa cải vàng rực một góc trời.

Mai Châu – Hòa Bình là nơi có khí hậu ôn hòa và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên

Nếu không biết Tết dương lịch đi chơi đâu ở Hà Nội thì hãy đến Mai Châu – Hòa Bình.

Tận hưởng những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 thật trọn vẹn để đón chào một năm hạnh phúc và thành công

Tết Tây là thời gian đẹp để du lịch Sapa cảm nhận cái lạnh mùa đông và tuyệt tác của những ruộng bậc thang đã được lúa chín nhuộm vàng khắp các rẻo cao. Đây là vẻ đẹp làm bao người xao xuyến khi kết hợp giữa tự nhiên và bàn tay con người để tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ đẹp đến nao lòng.

Bên cạnh đó, Mai Châu còn có những bản làng, đèo, thung lũng cực đẹp cùng những món ăn ngon, đặc sản cho kỳ nghỉ Tết dương lịch luôn vui vẻ và thú vị.

Mai Châu là địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết dương lịch vui vẻ và thú vị

Vẻ đẹp tuyệt tác của những ruộng bậc thang đã được lúa chín nhuộm vàng khắp các rẻo cao

Nếu Tết dương lịch đi Sapa tự túc bằng xe máy, các dân phượt có thể chọn cung đường Bát Xát - Y Tý để thỏa mắt nhìn ngắm dải lúa vàng khắp các thửa ruộng bậc thang.

3. Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện đại, văn minh, thân thiện, có nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên là một trong những địa điểm du lịch hot nhất cả nước

Là một trong những địa điểm du lịch hot nhất cả nước, Đã Nẵng hiện đại, văn minh, thân thiện là lựa chọn dành cho những ai còn lăn tăn Tết dương lịch nên đi đâu. Bởi Đà Nẵng có nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên như: Bà Nà – Núi Chúa, núi Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, đảo Cù Lao Chàm, sông Hàn… vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Đà Nẵng rực rỡ sắc màu khi đứng trên cầu Rồng xem pháo hoa hay ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm

Khi về đêm, Đà Nẵng còn rực rỡ sắc màu khi đứng trên cầu Rồng xem pháo hoa hay ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

4. Huế

Không khí Tết ở Huế tuy không nhộn nhịp mà vẫn lan tỏa khắp nơi

Huế vốn dĩ là nơi trầm mặc, lưu giữ nhiều nét đẹp truyền thống nên không khí Tết không nhộn nhịp mà vẫn lan tỏa khắp nơi.

Huế là một trong những địa điểm check-in Tết Dương lịch 2019

Giữa những địa điểm check-in Tết dương lịch 2019 đi đâu chơi, Huế vẫn luôn được yêu mến và lựa chọn với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, chùa Thiên Mụ, Đại nội Huế, lăng Tự Đức… cùng những món ăn ngon đặc trưng khiến ai cũng nhớ nhung.

Du lịch Huế về đêm

5. Kê Gà Phan Thiết

Trong số những lựa chọn Tết dương lịch 2018 đi du lịch ở đâu, Kê Gà Phan Thiết nổi lên là điểm du lịch yên tĩnh, có bãi biển hoang sơ, sạch đẹp mà giá cả phải chăng phù hợp với nhiều gia đình.

Kê Gà Phan Thiết

Nơi đây có ngọn hải đăng cổ hơn 120 năm tuổi, có những vườn thanh long đẹp mắt và người dân thân thiện luôn đón chào những vị khách ghé thăm.

Kê Gà Phan Thiết là lựa chọn không thể bỏ qua cho những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019

6. Buôn Ma Thuột

Đà Lạt quá nổi tiếng và thu hút nhiều người nên nếu đang cân nhắc Tết dương lịch nên đi phượt ở đâu thì Buôn Ma Thuột là địa điểm mới lạ đáng để trải nghiệm.

Buôn Ma Thuột là địa điểm mới lạ đáng để trải nghiệm

Với nhiều địa điểm vui chơi thú vị, Buôn Ma Thuột có Đồi Thông, thác Đray Sap, làng Cafe Trung Nguyên, Buôn Đôn... và khí hậu mát mẻ, đường phố thông thoáng cho kỳ nghỉ thật sự thỏa mãn và nhiều kỉ niệm vui.

Thác Đray Sap

7. Miền Tây

Dịp cuối năm là lúc các nhà vườn ở miền Tây bận rộn khi quýt hồng Lai Vung hay các làng hoa tất bật vào vụ Tết.

Tham quan vườn quýt hồng Lai Vung, Đồng Tháp

Nếu muốn ngắm hoa Tết sớm khi chưa biết Tết dương lịch đi đâu chơi, các gia đình có thể tìm đến làng hoa Tân Quy Đông, Sa Đéc (Đồng Tháp), làng mai Phước Định (Vĩnh Long), làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang), làng cây kiểng Cái Mơn (Bến Tre), Làng hoa Thới Nhựt (Cần Thơ)... để cảm nhận hương vị Tết và cùng lưu lại những bức hình đẹp cho gia đình.

Đến các làng hoa để ngắm hoa Tết sớm

8. Nam Du

Tết dương lịch 2018 đi đâu chơi ở Sài Gòn khi có 4 ngày nghỉ liên tục? Nam Du là lựa chọn hàng đầu bởi đây là quần đảo xa nhất của tỉnh Kiên Giang nên còn rất hoang sơ.

Nam Du là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nghỉ tết Dương lịch 2019

Nam Du có tới 21 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành quần thể tuyệt đẹp giữa biển nên 4 ngày đủ để các du khách khám phá hết những vẻ đẹp của đảo Nam Du.

4 ngày đủ để các du khách khám phá hết những vẻ đẹp của đảo Nam Du

Một số đảo đẹp có thể khám phá ở Nam Du là: Hòn Ngang, Hòn Mấu, Hai Bờ Đập, Bãi Cây Mến…

Du lịch nước ngoài

Du lịch nước ngoài cũng là lựa chọn của nhiều người trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

Bên cạnh những điểm du lịch tuyệt đẹp, ít đông đúc trong nước, Tết dương lịch nên đi du lịch nước nào cũng là lựa chọn của nhiều người.

Du lịch Nhật Bản

Các tuyến châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Dubai... là điểm đến rất lý tưởng.

Du lịch Dubai

Hoặc có thể chọn các điểm đến Đông Nam Á vào dịp cuối năm như Singapore, Malaysia, Thái Lan có nhiều lễ hội hoành tráng luôn hấp dẫn và thú vị.

Tết dương lịch nghỉ 4 ngày không phải là kỳ nghỉ dài nhưng cũng đủ để khám phá các địa điểm du lịch

4 ngày không phải là kỳ nghỉ dài nhưng cũng đủ để khám phá các địa điểm du lịch trong nước hay ngoài nước. Dù Tết dương lịch 2019 đi đâu chơi, hãy tận hưởng những ngày nghỉ thật trọn vẹn để đón chào một năm hạnh phúc và thành công.