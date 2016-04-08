Pfeiffer - bãi biển toàn màu cát tím đầy thơ mộng

Bãi biển Pfeiffer tọa lạc tại cuối đường Sycamore Canyon Road ở phía tây đường cao tốc (giữa bưu điện Big Sur và công t? vi ên Pfeiffer Big Sur State). Để tới bãi biển này, du khách đi qua một con đường nhỏ hẹp với rừng cây gỗ đỏ bao quanh hai bên đường, khung cảnh hoang sơ và yên bình.

Lối vào bãi biển Pfeiffer - Ảnh: flickr.co

Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của bãi biển Pfeiffer - Ảnh: flickr.com

Sở dĩ màu cát biển Pfeiffer có sắc tím tuyệt đẹp như thế vì chúng được hình thành từ những hạt mangan của các ngọn núi đá bị bào mòn. Càng di chuyển về hướng bắc, du khách sẽ thấy cát biển càng tím đậm.

Màu cát tím mộng mơ trên bãi biển Pfeiffer (Mỹ) - Ảnh: flickr.com

Đến Pfeiffer, du khách không chỉ thích thú với màu cát biển độc nhất vô nhị trên thế giới mà còn bị ấn tượng bởi vòm đá hình vòng cung tọa lạc ngay trên biển. Lỗ hổng ở giữa núi đá này tạo cho cảnh tượng xung quanh thêm cuốn hút. Khi ánh bình minh vừa lóe sáng, ánh sáng mặt trời đi xuyên qua lỗ hổng ấy khiến cho cảnh vật trên biển thêm rực rỡ sắc màu.

Bình minh trên bãi biển Pfeiffe - Ảnh: flickr.com

Ngoài các hoạt động du lịch phổ biến trên bãi biển Pfeiffer như cắm trại, bơi lội, dạo bộ ngắm cảnh, du khách còn có thể leo núi, chèo thuyền và thưởng thức các món ăn đặc sản ở đây…

Du khách nên chuẩn bị đủ vật dụng cắm trại cần thiết khi “lưu trú” tại bãi biển Pfeiffer - Ảnh: flickr.com

Các vách núi đá bao quanh biển Pfeiffer rất phù hợp cho mọi du khách thích leo núi - Ảnh: flickr.com

Bãi biển Pfeiffer là điểm du lịch hè lý tưởng dành cho trẻ em - Ảnh: flickr.com

Với những nét hấp dẫn mà thiên nhiên ban tặng, Pfeiffer, bãi biển cát tím độc nhất vô nhị trên thế giới, là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho du khách muốn “hạ nhiệt” trong tiết trời mùa hè nóng bức.