Những trò đùa Halloween đầy bất ngờ và "ma mị"

Ngày Halloween sắp đến, đây là dịp không thể tốt hơn để thử những trò đùa Halloween đầy vui vẻ nhưng cũng không kém phần ghê rợn. Nhưng trước hết cần hiểu một chút về ý nghĩa và nguồn gốc của ngày Halloween đã nhé.

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ ý nghĩa tôn giáo, nhưng ngày nay, ngoài ý nghĩa đó thì đa phần người dân coi đây là dịp để gia đình quây quần, tụ họp, tổ chức các buổi vui chơi, tiệc tùng thú vị.

Ngày Halloween năm 2018 hay còn được gọi là lễ hội ma quỷ là một lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 31 tháng 10, ngày thứ 4 trong tuần.

Do đó, việc tổ chức các trò nhát ma, các trò chơi thú vị ngày Halloween là không thể thiểu. Nếu chưa nghĩ ra được trò nào, mong muốn ngày tụ tập Halloween được vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, nhưng vẫn có yếu tố ma mị, bí ẩn thì cùng tham khảo những trò đùa thú vị ngày Halloween dưới đây:

3. Tổng hợp những trò đùa ngày Halloween thú vị và vui nhất

Trò nhát ma ngày Halloween: Hóa trang nhân vật kinh dị và đeo mặt nạ

Trò đùa này không phải là trò mới lạ nhưng luôn mang lại hiệu quả rất tốt cho người tham gia. Các bạn chỉ cần hóa trang giả làm ma quỷ, hồn ma,... giữ nguyên hoặc đeo mặt nạ, đội mũ nấp vào trong những góc tối, chỗ kín và bất ngờ nhảy ra hoặc tháo mặt nạ, chắc chắn người đối diện sẽ dọa sợ hết hồn và sau đó là cười phá lên sau khi trấn tĩnh lại được cảm xúc.

ngày halloween

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Trò đùa vui ngày Halloween

Đơn giản chỉ là đóng giả manơcanh rồi bất ngờ chuyển động thôi cũng khiến người qua đường sợ hãi rồi.

Trò chơi ngày Halloween: Bịt mắt đoán đồ "đáng sợ"



Thử chơi trò kinh dị ngày Halloween

Trò bịt mắt đoán đồ sẽ được nâng cấp sang một phiên bản có phần rùng rợn và nhiều yếu tố đáng sợ hơn trong ngày Halloween: Bịt mắt người chơi và hướng dẫn người chơi đưa tay vào những hộp, lọ đựng những "bộ phận cơ thể" khác nhau, yêu cầu họ sờ và đoán xem đó là bộ phận gì? Nghe có vẻ hấp dẫn và cũng có phần hơi ghê ghê phải không các bạn?

Có thể linh hoạt lựa chọn các vật mô phỏng cho các bộ phận khác nhau như trái nho cho nhãn cầu, hạnh nhân cho móng tay phù thủy, thạch cho phần trái tim hoặc não,...Người chơi chỉ được bỏ khăn bịt mắt khi đoán đúng được đáp án hoặc hết giờ. Chắc chắn sẽ có những câu trả lời khiến người tham gia cười nắc nẻ.

Trò đùa thú vị ngày Halloween



Đây là lễ hội ma quỷ nên yếu tố bất ngờ và đáng sợ luôn được đặt lên trên hết. Các bạn có thể chuẩn bị một con nhện gắn vào lò xo như trong hình, kèm theo lời nhắn: Ấn vào đây để thấy được sự bất ngờ. Tin rằng ai cũng sợ phát khiếp với trò này.



Trò đùa bất ngờ ngày Halloween

Hoặc các bạn cũng có thể treo vật to như nhện hay hình con dơi, cá sấu trên cao, phía trước cửa nhà, cửa phòng, khi có ai đến gần thả dây nhẹ xuống cho nhện, dơi,.. rơi xuống và chắc chắn sẽ dọa người kia giật nảy mình đấy.



Ý tưởng trò chơi ngày Halloween

Nhìn chung các trò dọa ma ngày Halloween gây bất ngờ như một hộp thùng các tông, bánh gato tự nhiên có bàn tay đưa lên, cái ghế có người bật lên,... tất cả trò đùa này đều rất thích hợp để thử vào ngày lễ hội ma quỷ.



Trò đùa bất ngờ với thùng các tông vui vẻ ngày Halloween

Chơi trò chơi ngày Halloween: Quấn xác ướp



Trò chơi tập thể ngày Halloween: Thi quấn xác ướp

Trò quấn xác ướp chơi ngày Halloween càng nhiều người chơi, càng đông lại càng vui: Chia nhóm thành các nhóm ba hoặc bốn người. Chuẩn bị sẵn cho mỗi nhóm các cuộn giấy vệ sinh, vải miếng dài, chọn một người làm xác ướp và để những người còn lại quấn kín mình lại, chỉ để hở mắt, miệng và mũi, nhóm nào hoàn thành xong đầu tiên sẽ là nhóm chiến thắng.

Trò chơi ngày Halloween này vừa giúp tăng tính đoàn kết, làm việc nhóm đồng thời cho những người tham gia có những giây phút chơi vui vẻ, những kỉ niệm đáng nhớ.

Chúc các bạn có một kỳ Halloween thật vui vẻ và đáng nhớ.