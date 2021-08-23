Những mẫu ghế xếp du lịch dã ngoại phổ biến hiện nay

Ngoài ra, dã ngoại cũng thu hút người ta bởi những đồ dùng, vật dụng phục vụ cho việc cắm trại. Chúng mang lại sự mới mẻ, tiện nghi và hứng thú cho những người đi cắm trại. Một trong số đó phải kể đến các loại Ghế xếp dã ngoại.

Gần đây, dã ngoại, cắm trại đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Không chỉ những người yêu du lịch, thích cắm trại, các bạn trẻ mà nó còn lan tỏa tới các gia đình, công sở, những người lớn tuổi… Dã ngoại cắm trại được yêu thích bởi nó mang mọi người tới gần thiên nhiên, xua tan mệt mỏi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ghế xếp du lịch là một trang bị không thể thiếu cho mỗi chuyến đi

Vậy tại sao lại phải dùng ghế dã ngoại?

Tham gia hoạt động cắm trại- dã ngoại đồng nghĩa với việc bạn sẽ hoạt động nhiều hơn. Vì vậy có một chiếc ghế để nghỉ ngơi, thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên là điều vô cùng cần thiết. Ghế cũng giúp bạn có một nơi ăn uống thoải mái, vệ sinh, tránh các côn trùng dưới đất bò vào thức ăn. Tránh được các địa hình không bằng phẳng hoặc sự ẩm ướt của đất gây mất thoải mái.

Các loại ghế cắm trại có tựa thường có độ ngả lưng vừa phải, rất thoải mái. Bạn có thể ngồi lâu trên ghế để ngắm cảnh, đọc sách, trò chuyện… mà không bị ê ẩm người giống như các loại ghế gỗ hay ghế nhựa bình thường. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều người mua ghế dã ngoại không chỉ để cắm trại mà còn để sử dụng tại nhà và văn phòng. Bởi chúng mang lại một không gian thư giãn thoải mái. Dễ dàng di chuyển đi đến nhiều nơi bạn muốn và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Các loại ghế xếp cắm trại thường có thiết kế gấp gọn thông minh. Rất dễ mang theo dù bạn đi xe máy, ô tô, xe đạp hay thậm chí là đi bộ. Tùy vào mục đích sử dụng, hoàn cảnh và sở thích cá nhân mà bạn có thể chọn cho mình một hay nhiều chiếc ghế phù hợp.

Một vài tiêu chí chọn ghế dã ngoại

Chất liệu khung

Khung ghế dã ngoại hiện nay chia làm 3 loại chất liệu chính: khung thép, khung nhôm và khung gỗ. Giá thành cũng tăng dần theo độ cao cấp của chất liệu khung.

Khung thép có ưu điểm rất chắc chắn, bền bỉ, giá thành rẻ nhưng nhược điểm là trọng lượng nặng. Trọng lượng này thường không thích hợp với những người leo núi, đi bộ đường dài, hay du lịch 1 mình. Khung thép hay được sử dụng để sản xuất những dòng ghế giá rẻ.

Khung nhôm để sản xuất ghế dã ngoại có ưu điểm trọng lượng nhẹ, dẻo dai, độ bền cao, màu sắc đẹp và chịu lực tốt. Thường có thiết kế xếp gọn cực gọn nhẹ, thích hợp cho những người cần giảm thiểu trọng lượng. Giá các loại ghế khung nhôm cao hơn ghế khung bằng thép.

Cuối cùng là khung ghế bằng gỗ, thường thấy ở các dòng ghế Glamping cao cấp. Khung gỗ mang đến cho người dùng cảm giác gần gũi thiên nhiên, sang trọng và thoải mái. Tuy nhiên các dòng ghế gỗ lại không có trọng lượng nhẹ, gấp không gọn được như các ghế khung nhôm và giá thành cao hơn.

Chất liệu vải

Chất liệu vải phổ biến đang được sử dụng cho các ghế cắm trại hiện nay là vải Oxford. Chất liệu vải này có rất nhiều ưu điểm và phù hợp với đa số các loại ghế xếp. Nó có khả năng chống bám bẩn, chống mài mòn tốt, nhanh khô, thoáng khí và rất dễ vệ sinh. Không chỉ vậy, vải Oxford còn ít bị trùng nhão, bền màu, kháng nước và giá thành rẻ. Bạn nên chọn chất liệu vải này khi mua ghế dã ngoại.

Kích thước và trọng lượng

Mỗi loại ghế đều có kích thước khác nhau vì vậy bạn cần quan tâm tới kích thước của chính cơ thể mình để chọn ra loại ghế vừa vặn nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý tới độ cao của bàn xếp dã ngoại đi kèm để chọn ra chiếc ghế có độ cao phù hợp với bàn.

Kích thước gấp gọn của ghế cũng là một trong những vấn đề cần xem xét. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, phương tiện chở đồ để chọn ra kích thước phù hợp cho chuyến đi. Ví dụ: nếu bạn đi leo núi bạn sẽ không thể mang theo một chiếc ghế gỗ có kích thước quá dài, và trọng lượng nặng. Việc đó sẽ cản trở việc đi lại, gây mất sức và phiền hà cho bản thân. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn một chiếc ghế khung nhôm xếp lại gọn gàng, có thể bỏ bên hông balo.

Với những tiêu chí cơ bản ở trên, hy vọng bạn sẽ có thêm một vài kiến thức để quyết định mua chiếc ghế xếp cắm trại phù hợp với bản thân. Dưới đây là gợi ý một vài mẫu ghế được yêu thích và bán chạy nhất hiện nay.

Sau Đây là top 8 ghế naturehike được bán chạy nhất

Ghế xếp du lịch Naturehike YL05

Với thiết kế kiểu dáng mặt trăng, Ghế YL05 mang lại cảm giác êm ái khi ngồi. Phần vải ghế được làm từ vải Oxford kết hợp vải lưới giúp thông hơi, thoáng khí, giúp người dùng dễ chịu khi ngồi lâu.

Mẫu ghế YL05 là mẫu ghế phổ biến và tiện dụng được giới trẻ tin dùng

Thiết kế khung nhôm bền bỉ, chịu lực tốt, trọng lượng vô cùng gọn nhẹ. Việc tháo lắp đơn giản, nhanh chóng, ai cũng có thể thực hiện. Và rất dễ dàng mang theo khi đi dã ngoại, leo núi, du lịch 1 mình… Đây là loại ghế khung nhôm được yêu thích trong suốt thời gian vừa qua.

Ghế xếp YL04 tiện lợi

Ghế YL04 được sản xuất từ khung thép sơn tĩnh điện và vải Oxford chống mài mòn. Khung thép mang lại cảm giác vô cùng khỏe khoắn, chắc chắn cho chiếc ghế. Ghế có trọng tải lên tới 120kg, phù hợp với tất cả mọi người.

Chiếc ghế này có thao tác lắp đặt không thể nào đơn giản hơn, bạn chỉ cần lấy nó ra khỏi túi đựng là đã có thể dùng. Ngoài ra nó còn có ngăn lưới tiện ích phía sau lưng ghế để đựng sách báo hoặc các vật dụng nhỏ. Với rất nhiều ưu điểm và mức giá cực kỳ hợp lý, đây đã là lựa chọn của rất nhiều gia đình và nhóm các bạn trẻ.

Ghế Gỗ Xếp Gọn Naturehike

Ghế gỗ xếp là một sản phẩm được làm từ ghế gỗ thuộc dòng Camping Glamping của Naturehike được mọi người yêu thích. Khung ghế bằng chất liệu gỗ thân thiện, phong cách vintage hoài cổ. Ghế xếp Naturehike NH19JJ008 có thiết kế ngả tựa lưng êm ái, dễ chịu. Vải ghế làm từ chất liệu canvas chống thấm, chịu mài mòn tốt, dễ vệ sinh. Ghế gỗ dã ngoại Naturehike có trọng tải từ 110kg- 120kg. Gấp mở chỉ với vài thao tác đơn giản, các khớp nối khung linh hoạt, giúp sử dụng dễ dàng.

Figure 1Mẫu ghế gỗ có thể xếp gọn dành cho những người thích sự mộc mạc và đơn giản

Ghế Câu Cá Natuehike

Ghế xếp câu cá dã ngoại Naturehike NH16J001-J là loại ghế dã ngoại khung thép cực kỳ dễ sử dụng. Chỉ với một thao tác duy nhất, chiếc ghế đã có thể mở ra hoặc xếp lại gọn gàng. Phù hợp với tất cả mọi người trong các chuyến du lịch, dã ngoại, cắm trại, câu cá… Chiếc ghế này có giá vô cùng yêu thương, ai cũng có thể sở hữu.

Figure 2Đây là mẫu ghế với giá thành phải chăng, thích hợp với tất cả mọi người

Ghế Xếp Mini

Có thể nói đây là một trong những chiếc ghế mini nhất trong các loại ghế dã ngoại. Thiết kế cực kỳ đơn giản, gọn nhẹ, không có tựa lưng. Thích hợp cho các hoạt động đi bộ, đạp xe, câu cá, du lịch… Trọng lượng chỉ 320gr, chiều dài gấp gọn chỉ 7cm*33cm nhưng chịu tải tới 80kg. Có thể dễ dàng mang theo mọi nơi. Phù hợp với tất cả mọi người từ người lớn đến trẻ em.

Ghế cắm trại đôi dành cho 2 người

Ghế đôi dã ngoại Glamping Naturehike NH20JJ002 là thiết kế đột phá so với những mẫu ghế dã ngoại khác. Thay vì ghế cho một người thì đây là ghế dành cho 2 người. Tạo cảm giác gần gũi, thư giãn cho người sử dụng. Ghế có tính ứng dụng cao, có thể sử dụng khi đi cắm trại, dã ngoại hoặc dùng hàng ngày tại nhà, sân vườn…

Figure 3Mẫu ghế đôi thích hợp cho các cặp đôi và gia đình đông người.

Khung ghế bằng hợp kim nhôm chịu lực tốt, độ bền cao, ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường. Có thiết kế ngả tựa lưng êm ái, tay vịn bằng gỗ thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Vải ghế làm từ chất liệu Polyester oxford 600D chống thấm, chịu mài mòn tốt.

Ở trên là các mẫu ghế đang dạng mọi người có thể lựa chọn theo nhu cầu của mỗi người. Toàn bộ mẫu ghế được phân phối chính hãng tại Đi Outdoor

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