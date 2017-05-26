Mặt trăng lưỡi liềm

Trong quán rượu, một anh kể chuyện:

- Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!

- Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút!

- Ừ nhỉ!

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Trả đũa không thành

Một anh chàng người Đức vào quán bia và gọi một chai giá 27 xu. Khi uống xong anh ta vứt bừa 27 xu lên bàn khiến chủ quán thu gom rất tức tối.

Hôm sau, anh ta mang tờ tiền mệnh giá 50 xu để trả. Vớ dịp này, lão chủ quán quẳng 23 xu ra đất và nói:

- Tiền thối đây.

Anh ta bình thản móc ra 4 xu nữa, thảy xuống đất và nói:

- Cho thêm chai nữa.

ST

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