Khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Cát Bà

Sự kết hợp giữa danh thắng kỳ vĩ Vịnh Hạ Long và nét nguyên sơ, giàu sức sống của Cát Bà mang đến hành trình trải nghiệm thiên nhiên độc đáo cho du khách.

Tùy thuộc vào gu nghỉ dưỡng và cảnh quan yêu thích, du khách có thể cân nhắc các resort ẩn mình giữa thiên nhiên Cát Bà hay khách sạn hướng vịnh Hạ Long thơ mộng.

Tọa lạc bên bãi biển Cát Cò thơ mộng, Flamingo Cát Bà Sea & Sand Resort gây ấn tượng bởi phong cách kiến trúc xanh độc đáo với những vườn treo trên cao. Dù lựa chọn không gian hướng về vịnh Lan Hạ bao la hay tựa lưng vào núi rừng nguyên sơ, du khách đều có thể thu trọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ ngay từ ban công.

Điểm cộng lớn nhất của khách sạn Cát Bà này chính là hệ sinh thái tiện ích tất cả trong một. Có thể kể tới như bể bơi vô cực Shell Pool, bể bơi thác nước Charm Pool, bể bơi bốn mùa ấm áp, Seishin Spa, tổ hợp tắm khoáng nóng Onsen, phòng gym cùng chuỗi nhà hàng.

Wyndham Legend Halong Hotel

Nằm ngay tâm điểm sầm uất của khu vực Bãi Cháy, Hạ Long, Wyndham Legend Halong Hotel sở hữu góc nhìn đắt giá hướng thẳng ra Vịnh Hạ Long, cầu Bãi Cháy lung linh và khung cảnh thành phố sôi động.

Khách sạn Hạ Long này còn sở hữu hệ thống phòng nghỉ đa dạng được chăm chút tỉ mỉ, từ Superior và Deluxe tinh tế đến những căn Suite thượng hạng. Nhờ thiết kế không gian mở với cửa kính lớn và ban công thoáng đãng, du khách có thể thưởng ngoạn bức tranh biển trời vào ban ngày hay ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ về đêm.

Khách sạn nổi bật với tầm nhìn hướng vịnh, cầu Bãi Cháy và tiện nghi phòng nghỉ hiện đại. Nguồn: Wyndham Legend Halong Hotel

Lưu ý khi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Cát Bà

Để chuyến khám phá Vịnh Hạ Long – Cát Bà diễn ra thuận lợi, du khách nên chuẩn bị lịch trình, theo dõi thời tiết và tuân thủ quy định tại các khu vực tham quan.

Theo dõi thời tiết trước chuyến đi: Vì thời tiết trên biển có thể thay đổi nhanh, ảnh hưởng đến lịch tàu, hoạt động chèo kayak và tham quan đảo.

Đặt vé tàu và khách sạn sớm: Vào mùa cao điểm, cuối tuần hoặc dịp lễ, các chuyến tàu và dịch vụ lưu trú có thể nhanh hết chỗ.

Tuân thủ hướng dẫn an toàn trên biển: Mặc áo phao khi tham gia hoạt động được yêu cầu, làm theo hướng dẫn của nhân viên và không tự ý chèo kayak ra khỏi khu vực cho phép.

Giữ gìn môi trường di sản: Không xả rác xuống biển, không lấy nhũ đá, san hô hay các thành phần tự nhiên làm kỷ niệm.

Lên kế hoạch di chuyển giữa Hạ Long và Cát Bà: Hai khu vực ở hai địa bàn du lịch khác nhau, cần kiểm tra phương tiện kết nối, giờ tàu hoặc phà và thời gian di chuyển.

Kết luận

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Cát Bà là điểm đến nổi bật với cảnh quan núi đá vôi, biển đảo và hệ sinh thái đa dạng. Để chuyến đi thêm thoải mái, bạn nên lên lịch trình hợp lý và chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, di chuyển.