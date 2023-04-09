Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không đưa khách đến "cà phê đường tàu"

Du lịch 09/04/2023 11:28

Sở Du lịch Hà Nội đề nghi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, tổ chức các tour vận chuyển và đưa đón khách trên địa bàn thành phố không thực hiện đưa đến khu vực đường sắt tuyến Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn (khu vực cà phê đường tàu) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho khách khi tham quan khi du lịch tại Hà Nội.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh của người dân địa phương, hiện nay có nhiều du khách thường tới khu vực đường tàu thuộc địa bàn phường Hàng Bông để tham quan và chụp ảnh.

Tin từ báo Lao động,một số đoàn khách du lịch được các xe đưa đến và tập trung tại khu vực chốt trực chắn 5 phố Trần Phú gây ách tắc giao thông, mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và gây áp lực cho các lực lượng bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không đưa khách đến 'cà phê đường tàu' - Ảnh 1
Hà Nội yêu cầu các đơn vị lữ hành không đưa khách đến "cà phê đường tàu"

 Khu vực phố cà phê đường tàu vốn là địa điểm yêu thích của nhiều khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tuy nhiên, địa điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách du khi các quán cà phê đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không đưa khách đến 'cà phê đường tàu' - Ảnh 2
"Cà phê đường tàu" là địa điểm yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài

Khu vực này có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam... Từ ngày 15/9/2022, đã có thông báo dừng hoạt động, quận Hoàn Kiếm đã thu hồi giấy phép kinh doanh của các hộ kinh doanh tại đây

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không đưa khách đến 'cà phê đường tàu' - Ảnh 3
Quận Hoàn Kiếm nhiều lần ra quân dẹp phố cà phê đường tàu, cho các hộ dân ký cam kết không kinh doanh nhưng tình trạng kinh doanh cà phê vẫn tái diễn.

Thông tin từ Pháp luật và xã hội,Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản số 301/SDL-QLLH gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

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