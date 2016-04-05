Choáng ngợp trước nét đẹp tuyệt mỹ của động Onondaga

Tọa lạc tại Leasburg (Missouri - Mỹ), động Onondaga là điểm du lịch “hút” khách vì cảnh đẹp vô cùng ấn tượng và huyền bí.

Ảnh: internet

Ấn tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của du khách là cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài hang động rất tươi đẹp và yên bình. Bạn có thể đi bộ ngắm cảnh, tắm suối, câu cá hay cắm trại ngay bên bờ suối Missouri róc rách chảy gần động Onondaga. Tất cả sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái ngay từ phút giây đầu tiên trong hành trình khám phá động Onondaga.

Ảnh: internet

Đi vào bên trong động, bạn sẽ bị chinh phục bởi nhiều hình dáng tuyệt đẹp của nhũ đá đầy sắc màu. Đây là kiệt tác độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng cho Missouri – tiểu bang được mệnh danh là nơi có nhiều hang động đẹp của nước Mỹ.

Vì địa hình ở đây khá rộng và sáng nên du khách sẽ không cảm thấy ngột ngạt hay sợ khi vào sâu bên trong. Nước suối trong động Onondaga khá trong và cạn nên bạn có thể nhìn thấy đáy. Thêm vào đó, màu nhũ đá trong động Onondaga thay đổi theo ánh sáng trong ngày nên tạo cảm giác thích thú cho người xem.

Ảnh: internet

Bên trong động Onondaga còn có một chiếc cầu gỗ bắc ngang lối đi để du khách qua lại. Bạn có thể chọn các lối đi khác được xây dựng khắp nơi.

Ảnh: internet

Hiện nay,động Onondaga thuộc quyền giám sát của Vườn quốc gia liên bang Missouri, luôn mở cửa chào đón du khách đến tham quan mỗi ngày. Hãy trải nghiệm du lịch tại động Onondaga, Missouri (Mỹ), bạn sẽ không phải thất vọng về sự lựa chọn đúng đắn của mình.

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