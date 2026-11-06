"Theo Condé Nast Traveler: Six Senses Côn Đảo là kiệt tác nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu thế giới, nơi sự sang trọng hòa quyện cùng thiên nhiên hoang sơ."

Không gian tại Six Senses Côn Đảo nổi bật với 50 căn biệt thự gỗ tự nhiên, 100% sở hữu hồ bơi vô cực riêng nhìn thẳng ra biển và nằm thoai thoải bên bờ cát trắng. Dưới đây là chi tiết không gian.

Khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại bãi Đất Dốc lưng tựa núi Lò Vôi, mặt hướng biển xanh, mang lại sự thanh bình và riêng tư tuyệt đối cho du khách.

Dấu ấn 3 dòng biệt thự hồ bơi vô cực

Mỗi căn biệt thự mang dấu ấn biệt lập:

● Ocean View Duplex Villa: Thiết kế 2 tầng với diện tích từ 194 m2, hồ bơi vô cực riêng hướng biển và hiên tắm nắng thoáng đãng.

● Ocean Front Duplex Villa: Nằm sát mép biển, mở cửa là bước chân trực tiếp ra bãi cát trắng mịn.

● Ocean Front Villa 3-4 Bedrooms: Dinh thự cho gia đình lớn với không gian sinh hoạt chung rộng rãi cùng hồ bơi tràn bờ view panorama.

2. Tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao và ẩm thực tại resort có gì hấp dẫn?

Hệ thống tiện ích hấp dẫn nhờ Six Senses Spa thảo mộc, chuỗi nhà hàng ẩm thực hữu cơ và trải nghiệm thả rùa con về biển. Dưới đây là các trải nghiệm nổi bật.

"Theo World Luxury Hotel Awards: Six Senses Côn Đảo là biểu tượng phong cách sống chữa lành nhờ ẩm thực hữu cơ từ nông trại đến bàn ăn và các liệu pháp phục hồi toàn diện."

Ẩm thực hữu cơ chuẩn vị từ nông trại đến bàn ăn

Ẩm thực tại resort mang đến phong vị tinh tế:

● By the Beach: Phục vụ hải sản tươi ngon đánh bắt trong ngày cùng món ăn Việt Nam truyền thống ven biển.

● Vietnamese Kitchen: Nơi du khách thưởng thức ẩm thực ba miền theo phong cách cao cấp.

● Elephant Bar: Quầy bar phong cách mở phục vụ cocktail nhiệt đới và trà chiều

Six Senses Spa và các hoạt động bảo tồn thiên nhiên

Dịch vụ tái tạo năng lượng được đầu tư sâu:

● Six Senses Spa: Trang bị phòng trị liệu vườn nhiệt đới, yoga ngoài trời và bấm huyệt bằng tinh dầu thảo mộc.

● Bảo tồn rùa biển: Hợp tác cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo ấp nở và thả rùa con về đại dương ngay tại bờ biển resort.

3. Vì sao nên đặt combo Six Senses Côn Đảo trọn gói qua Must Go?

Du khách nên đặt qua Must Go vì Must Go có quan hệ hợp tác trực tiếp và mô hình COMMIT sản lượng với resort, giúp chủ động nguồn phòng, giữ giá cạnh tranh nhất và xử lý booking nhanh chóng. Dưới đây là các đặc quyền nổi bật.

"Theo VnExpress: Đặt phòng qua đại lý du lịch có mô hình COMMIT sản lượng trực tiếp giúp du khách tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí và loại bỏ rủi ro bị hủy phòng."

Nguồn hàng COMMIT trực tiếp giá tốt nhất

Thay vì qua trung gian, nền tảng Must Go làm việc trực tiếp và cam kết sản lượng hàng năm với resort để đem lại mức giá đại lý F1 tối ưu nhất.

Quyền lợi trọn gói và xử lý booking thuận tiện

Khi đặt combo tại Must Go, khách hàng nhận trọn vẹn đặc quyền:

● Chủ động nguồn villa đẹp: Luôn giữ được các căn biệt thự có góc ngắm biển đẹp nhất kể cả mùa cao điểm.

● Xe đưa đón sân bay: Tặng dịch vụ xe ô tô đón tiễn sân bay Côn Đảo khứ hồi hoàn toàn miễn phí.

● Tư vấn tận tâm 24/7: Chuyên viên hỗ trợ đặt bàn tiệc lãng mạn và nhận phòng sớm thuận tiện.

4. Thông tin liên hệ đặt phòng giá ưu đãi tại Must Go

Để nhận tư vấn chi tiết và đặt phòng với giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay với Must Go:

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