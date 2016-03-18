Bí quyết giữ dáng đẹp và không bị tăng cân khi đi du lịch

Để vóc dáng "chuẩn" của mình luôn nằm trong tầm kiểm soát, bạn nên chú ý đến những điều sau đây.

Đây là nguồn thực phẩm chứa dồi dào chất xơ,t? vitamin và khoáng chất giúp tiêu hóa thức ăn tốt, làm bạn cảm thấy no lâu hơn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng để bạn hoạt động suốt cả ngày.

Một số loại trái cây thuộc họ cam quýt có khả năng đốt cháy chất béo rất hiệu quả nên bạn có thể thưởng thức chúng trong suốt chuyến tham quan của mình.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên ăn thêm các loại thực phẩm giàu nước như cà chua, ớt chuông, củ cải, bông cải xanh, bí xanh và dưa chuột để duy trì vóc dáng đẹp như mong muốn.

Ảnh: internet

• Hạn chế hấp thụ chất béo

Để làm được điều này, bạn nên tránh ăn các loại thức ăn ngọt và nhiều chất béo. Thay vào đó, ban nên thưởng thức các món thịt nạc như thịt gà, thịt bò, cá hồi...khi đi ăn ở khách sạn, nhà hàng.

Ngoài ra, bạn cũng nên đề nghị đầu bếp chế biến món ăn của mình chỉ với một ít dầu ăn, hoặc tốt nhất là bạn nên dùng các món nướng, hấp vừa đảm bảo chất dinh dưỡng mà không phải dung nhiều dầu ăn khi nấu.

Ảnh: internet

• Hạn chế bia rượu

Các loại thức uống chứa cồn không chỉ khiến cơ thể bạn mệt mỏi, mất nước mà còn kích thích sự thèm ăn. Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, những ai uống bia rượu trước bữa ăn khoảng 20 phút sẽ tiêu thụ nhiều thức ăn hơn so với những người không có thói quen này.

Thêm vào đó, thức uống chứa cồn cũng chứa nhiều tinh bột và đường có thể khiến "eo thon" của bạn trở nên "kém sắc" hơn.

Ảnh: internet

• Chia nhỏ các bữa ăn

Nên ăn ít nhưng lại ăn nhiều lần trong ngày là phương pháp khôn ngoan để kiểm soát cảm giác thèm ăn của bạn.

Không chỉ vậy,nhai chậm cũng là một trong những bí quyết thông minh mà bạn nên áp dụng trong những ngày "vi vu" khám phá vùng đất mới. Bởi lẽ, những người ăn nhanh thường có xu hướng ăn nhiều hơn. Ngược lại, nếu nhai từ từ, dạ dày của bạn sẽ có cảm giác mau no hơn mặc dù chỉ cần ăn một chút.

Ảnh: internet

• Uống nhiều nước

Đây cũng là điều cần phải làm để giúp cơ thể no lâu, chống táo bón và loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể dễ dàng hơn.

Ngoài những điều nói trên, bạn cũng phải tích cực tham gia các trò chơi vận động cơ thể trong suốt chuyến du ngoạn của mình như chơi cầu lông, bóng chuyền bãi biễn, đi bộ đường dài ngắm cảnh, bơi lội, đạp xe, chèo thuyền, leo núi...chúng không chỉ vui, giải trí đầu óc, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn giữ cho vóc dáng của bạn luôn gọn đẹp như mong muốn.

Ảnh: internet