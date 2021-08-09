Xúc động 'bà ngoại' kiên quyết mang tiền ủng hộ chiến sĩ chốt cách ly, biết được gia cảnh nhà cụ khiến nhiều người sốc nặng

Một đoạn clip ghi lại cảnh trò chuyện giữa người chiến sĩ gác chốt cách ly ở Quảng Nam và bà cụ hơn 80 tuổi. Bà cho biết muốn quyên góp cho người dân TP.HCM chống dịch nhưng không biết là sao nên mang đến đây ủng hộ "các chú". Được biết, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi một người con bị khuyết tật. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp người cao tuổi hàng tháng.

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