Xuất hiện hàng trăm con cá mập báo ở bờ biển nước Mỹ, người xem phấn khích khi lần đầu nhìn thấy số lượng cá mập nhiều như vậy

Cảnh quay do máy bay không người lái ghi lại hôm 12/8 cho thấy một đàn cá mập báo đang bơi ngoài khơi bờ biển La Jolla ở San Diego, California, Mỹ. Hàng trăm con cá mập xuất hiện cùng một lúc khiến người xem rất bất ngờ khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng này.
Đời Sống 13:21 23/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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