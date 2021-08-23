Xôn xao clip vợ đánh chồng trên xe lăn, người chồng mất một tuần sau đó

Theo như người chia sẻ đoạn clip, hai vợ chồng vô gia cư này đã cãi nhau rất to trước cửa nhà người này. Vợ có hành động như đánh đập chồng đang ngồi trên xe lăn. Tất cả sự việc được camera an ninh quay lại. Một tuần sau, người ta phát hiện người chồng đã mất trên xe lăn. Vợ khi ấy gục bên thi thể khóc nức nở. Hiện, chưa xác định được nguyên nhân tử vong của người chồng cũng như ký do mâu thuẫn của cặp đôi trước đó.
Đời Sống 08:00 23/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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