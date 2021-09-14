Xem màn trình diễn lái máy bay vượt qua 2 hầm đường bộ lập 5 kỷ lục thế giới, khiến người xem cảm thấy mãn nhãn

Một phi công máy bay nhào lộn, đã khiến cho cư dân mạng cả thế giới phải sửng sốt trước màn lái máy bay thông qua 2 đường hầm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Màn trình diễn đã khiến người xem cảm thấy đã mắt và hào hứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-man-trinh-dien-lai-may-bay-vuot-qua-2-ham-duong-bo-lap-5-ky-luc-the-gioi-khien-nguoi-xem-cam-thay-man-nhan-424158.html