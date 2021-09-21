Xe tải lớn đâm ô tô trên đường cao tốc cực mạnh, khiến người xem 'sởn gai óc' vì vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/1 vừa qua ở Trung Quốc, các ôtô đang dừng trên cao tốc đã bị một xe tải không chú ý đâm phải gây ra va chạm cực mạnh. Khi xem lại video khiến người xem phải rùng mình vì vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm.

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