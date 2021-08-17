Xe tải đang rời bãi đỗ để chuẩn bị lên phà thì mất lái lao xuống sông, giây phút tìm thấy tài xế khiến mọi người kinh ngạc

Sự việc được camera an ninh ghi lại hôm 13/8 ở Merak, Indonesia. Khi xe tải rơi xuống sông, nhiều người gần đó đã chạy đến để tìm cách cứu tài xế xe tải… và cái kết khiến mọi người bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-tai-dang-roi-bai-do-de-chuan-bi-len-pha-thi-mat-lai-lao-xuong-song-giay-phut-tim-thay-tai-xe-khien-moi-nguoi-kinh-ngac-418692.html