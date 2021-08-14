Xe buýt ở Nga bất ngờ nổ tung, khiến nhiều người bị thương nặng, nhiều người xem lại vụ nổ phải thót tim

Theo hãng tin RT, vụ việc xảy ra gần một khu mua sắm lớn ở trung tâm thành phố hôm 12/8. Nổ lớn xảy ra khi hành khách lên xe tại trạm dừng xe buýt. Có khoảng 30 người trên xe vào thời điểm đó, tài xế xe buýt may mắn sống sót sau vụ việc trên nói với truyền thông địa phương.
Đời Sống 06:14 14/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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