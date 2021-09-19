Vui thôi đừng vui quá: Cô dâu suýt bỏ mạng khi cùng chú rể làm điều này trong ngày cưới

Đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu cùng chú rể nhảy xuống nước trong tiếng hò reo của các quan khách. Tuy nhiên, do chiếc váy cưới quá nặng, cô dâu không thể ngoi lên và gần như sẽ chết đuối ngay trong ngày trọng đại của mình nếu không được chú rể và những người xung quanh ứng cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vui-thoi-dung-vui-qua-co-dau-suyt-bo-mang-khi-cung-chu-re-lam-dieu-nay-trong-ngay-cuoi-425424.html