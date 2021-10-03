'Vua sư tử' tấn công trâu rừng thì bị kéo lê và 'giẫm nát', bất ngờ xảy ra khi các 'bóng đen' ùn ùn kéo đến

Một con sư tử đực đã đuổi theo một đàn trâu rừng, sau đó tóm lấy con mồi bị tụt lại phía sau đàn trâu này. Tuy nhiên, cả hai đang chạy ở tốc độ cao nên sư tử khó lòng ghì con mồi xuống, nó thậm chí còn bị kéo lê một đoạn đường.

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