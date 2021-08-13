Vừa săn được mồi ngon, cáo chạy nhanh đi tìm chỗ an toàn dùng bữa, bất ngờ bị đại bàng bay đến cướp mồi và cái kết vô cùng đã mắt

Vừa bắt được con thỏ, cáo liền ngoạm nó tha đi tìm chỗ an toàn để thưởng thức thì bị đại bàng lao đến cướp mồi. Đại bàng nhấc cả cáo và thỏ lên trời tạo ra cuộc đối đầu kịch tính.
Đời Sống 15:03 13/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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