Vụ cướp hy hữu, thấy tài khoản nạn nhân hết tiền, tên cướp có phản ứng LẠ khiến ai cũng bất ngờ

Vụ cướp hy hữu này xảy ra tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Bị cướp cầm dao đe dọa, người phụ nữ liền đưa toàn bộ số tiền 2.500 tệ (khoảng 8,6 triệu đồng) vừa rút được cho tên cướp. Nhưng khi thấy số dư tài khoản của nạn nhân không còn đồng nào, tên cướp đột nhiên mỉm cười, sau đó trả lại tiền cho nạn nhân rồi bỏ đi.

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