Vòng quanh thế giới, trải nghiệm cách làm 'nước mía' của các quốc gia sẽ trông như thế nào?

Là thức uống giải khát quen thuộc, song món nước mía ngọt ngào ở khắp nơi trên thế giới mang đến nhiều điều thú vị, từ cách ép mía đến các hương vị độc đáo thêm vào. Qua đó, chúng ta cũng có thể thấy được mỗi đất nước đều có một công thức pha chế khác nhau để phù hợp với điều kiện ở nơi đó.
Đời Sống 15:27 16/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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