Voi cứu trâu rừng một cách ngoạn mục trước "lãnh chúa vùng đồng cỏ" với những pha "xanh chín" khiến người xem cũng phải đứng tim

Sự tò mò của con voi đã vô tình giúp chú trâu rừng tạo ra màn thoát chết thần kỳ trước nanh vuốt của “lãnh chúa vùng đồng cỏ”. Khiến người xem phải hồi hộp và rùng mình với những pha "xanh chín" của voi và sư tử.
Đời Sống 07:00 17/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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