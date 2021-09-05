Vô tình kiểm tra camera trong phòng ngủ con lúc nửa đêm, 2 vợ chồng RUN BẦN BẬT khi thấy vật thể lạ, càng xem càng LẠNH NGƯỜI

Sự việc kỳ lạ xảy ra trong gia đình cặp vợ chồng Cheryl và Robert Scott ở ngôi làng chuyên khai thác mỏ Drongan, thuộc vùng East Ayrshire, Scotland. Video được chia sẻ khiến nhiều người cũng cảm thấy rùng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tinh-kiem-tra-camera-trong-phong-ngu-con-luc-nua-dem-2-vo-chong-run-ban-bat-khi-thay-vat-the-la-cang-xem-cang-lanh-nguoi-422540.html