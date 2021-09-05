Vô tình bị chụp lén trên tàu điện, cô gái trẻ BẤT NGỜ nổi tiếng và ‘GÂY SỐT’ mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc được ví là ‘TIỂU THIÊN THẦN’

Lin Zhen là người mẫu Trung Quốc được dân mạng gọi là "tiểu thiên thần" vì giống Lưu Diệc Phi. Hot girl tới từ Thành Đô này trở nên nổi tiếng sau khi những hình ảnh chụp cô trên tàu điện ngầm được chia sẻ trên mạng xã hội.

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